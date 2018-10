Barcelona: Gewalt bei Protesten von Separatisten

Mehrere Dutzend Demonstranten hatten versucht, in das katalanische Parlament einzudringen. Sie warfen Absperrungszäune um, verbrannten eine spanische Fahne und schleuderten Gegenstände auf die Polizisten. Diese feuerten nach mehrmaligen Vorwarnungen Gummigeschosse ab und vertrieben so die Demonstranten.

Hunderte Separatisten belagern Polizeigebäude

Auch vor der Vertretung der spanischen Polizei kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen. Hunderte Separatisten hatten über Stunden hinweg das Gebäude belagert. Gegen 22 Uhr schritt die katalanische Polizei ein und ging mit Knüppeln und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor.

Katalanische Politiker distanzieren sich

Führende katalanische Politiker verurteilten die gewaltsamen Protestaktionen. Am Morgen hatte allerdings noch der katalanische Regionalpräsident Quim Torra Protestaktionen ausdrücklich gut geheißen. Er hatte außerdem an die Aktivisten appelliert, nicht nachzugeben. Das hatte in Spanien besonders bei den Konservativen für große Empörung gesorgt. Der Großteil der Proteste in Katalonien verlief allerdings friedlich.