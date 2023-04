Barbie mit Down-Syndrom: Fortschritt oder Marketing-Gag?

Gut gemeint - auch gut gemacht?

So stimmig die Details, so unbestimmt ist der Gesamteindruck. Die ersten Reaktionen im Web: "Irgendwie unschlüssig". So urteilt auch Tabea Mewes, deren Bruder Trisomie 21 hat. Eine spontane Umfrage auf ihrem Instagram-Kanal "notjustdown", ob man der neuen Barbie das Down-Syndrom tatsächlich ansieht, sagt mehrheitlich: Nein.

Vorsichtig positiv fällt das Urteil von Marcel Consée aus - er ist Vorstand der Münchner Initiative Down-Kind e.V. "Mattel will mit der Aktion wohl schon seinen Umsatz steigern", vermutet er im BR24-Gespräch. Prinzipiell findet er es aber "gerade in der aktuellen Debatte um Repräsentation eine gute Sache, wenn Kinder Puppen bekommen, in denen sie sich wiederfinden". Und umgekehrt: wenn Kinder mit Puppen spielen, die anders ausschauen als sie selbst.

Lebenshilfe hofft auf offenere Schönheitsideale

Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, geht davon aus, dass sich Mädchen mit Trisomie 21 gut mit der neuen Barbie identifizieren könnten - und sich selbst danach leichter als schön empfinden. "Es gibt ja schon junge Frauen mit Down-Syndrom, die als Models arbeiten, wie Ellie Goldstein, Madeline Stuart oder Sofia Jirau", so Schmidt.

"Es gibt auch noch andere Hersteller"

Wer dennoch lieber nicht in den Barbie-Kosmos eintauchen will, für den hat Marcel Consée den Hinweis parat, dass es auch andere, etwas kleinere Anbieter von "diversen" Puppen gibt. Das Thema Trisomie findet sich beispielsweise im Sortiment von Tolimoli oder bei Diversity-Spielzeug; in beiden Fällen mit deutlicherem Erscheinungsbild.

Als Entscheidungshilfe gibt Consée einen ebenso schlichten wie praktischen Rat: "Das können die Kinder ganz gut selbst aussuchen.