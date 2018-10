Banksy-Bild nach Auktion geschreddert

Den Besuchern der Versteigerung im berühmten Auktionshaus Sotherby's in London steht der Schreck ins Gesicht geschrieben: Direkt nachdem der Auktionator einem Bieter am Telefon den Zuschlag für das Bild erteilt, springt ein im Rahmen versteckter Schredder an. Das Bild fließt in einzelnen Papierstreifen nach unten.

Ob der Käufer zahlen muss, ist noch nicht klar

Der Direktor der Abteilung für zeitgenössische Kunst bei Sotherby's, Alex Branczik, beteuert "The Art Newspaper" zufolge, nichts von der Aktion gewusst zu haben. Er sagt, das Schreddern sei nun integraler Bestandteil des Kunstwerks. Man könne argumentieren, dass das Werk jetzt wertvoller sei als vorher. Der Käufer hat sich allerdings noch nicht dazu geäußert. Ob er die 1,18 Millionen Euro bezahlen muss oder will, ist noch nicht geklärt. Branczik nimmt die Sache jedenfalls auch mit einem Schuss Humor. "Es scheint, als seien wir gerade gebanksyed worden", sagte er kurz nach der Auktion.

"Going, going, gone"

Ob Banksy den Schredder selbst in Gang gesetzt hat oder jemand im Auktionshaus eingeweiht war, ist nicht klar. Der Künstler kommentierte die Aktion auf seinem Instagram-Account jedenfalls mit den Worten "Going, going, gone" - was übersetzt "Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten - verkauft" bedeutet. Gleichzeitig kann "gone" aber auch "weg" heißen.

Banksy ist bekannt dafür, dass er Galerien und dem kommerziellen Kunstbetrieb eher skeptisch gegenübersteht. So hat er zum Beispiel 2013 in New York Bilder zu Schnäppchenpreisen an unwissende Laien verkauft. Seine Identität hält der Künstler bis heute geheim.