Bange Wochen vor der Skisaison - Tirol droht Pleitewelle

Ehemaliger Weltmeister „stinksauer auf Söder und Conte“

Peter Larcher betreibt seit 30 Jahren die Skischule Total in Ehrwald. Hinter dem Tresen sortiert er den Mund-Nasen-Schutz, den jeder Skischüler mit seiner Anmeldung bekommt. 100 Menschen leben in einem normalen Winter von seiner Skischule. Er ist mehrfacher Weltmeister im Tiefschnee-Fahren. Er fürchtet in diesem Jahr zum ersten Mal um seine Existenz.

„Wir sind nach wie vor in Vorbereitung, es steht schon fast alles – aber natürlich über die Meldungen sind wir stinke sauer was Söder und Conte vom Stapel lassen. Das ist fatal gerade über Weihnachten machen wir in der Skischule 40 % vom Jahresumsatz und es hängt nicht nur der Skibetrieb da dran. In Österreich ist Skifahren der Wirtschaftszweig!“

Im Sommer keine Ansteckungen bei Bergbahnen

Im Skigebiet auf der Ehrwalder Alm sind Mitarbeiter der Bergbahn dabei, die Ankerbügel der Schlepplifte einzuhängen. Normalerweise wären sie Anfang Dezember in die Saison gestartet. Nach dem Teil-Lockdown in ganz Österreich rechnen sie jetzt mit dem Start an Weihnachten. Franz Dengg, der Junior – Chef der Ehwalder Almbahn hatte auf die guten Erfahrungen mit der Sommer-Saison gehofft:

„Der Sommer war verhältnismäßig gut. Auch auf der Zugspitze war einiges los und deswegen ist es für uns noch unverständlicher, dass im Tourismus so harte Maßnahmen ergriffen werden, da es den ganzen Sommer keine Ansteckung in Seilbahnbetrieben gegeben hat.“

Gastronomie und Hotels sind verunsichert

Die Statements sind hier die gleichen wie bei Bergbahnbetreibern in Bayern. Die Hygiene-Konzepte haben funktioniert, Party-Tourismus gibt es im beschaulichen Ehrwalder Becken keinen. Rund 800.000 Übernachtungen haben sie in der Region Reutte im Jahr. Angelika Dengg, Chefin des Hotels Post in Lermoos sieht der Wintersaison mit gemischten Gefühlen entgegen.:

„Es drückt schon a bisserl. Wir sind einfach verunsichert. Wir haben große Teile von unserem Geschäft im Frühjahr verloren. Der Sommer war gut, jetzt im Herbst ist wieder sehr schwach geworden. Wir klammern uns an jeden Strohhalm und wir hoffen auf einen guten Winter.“

Der Winter muss bis auf weiteres ohne die Gäste aus Deutschland, den Niederlanden oder Belgien auskommen. Der Bürgermeister von Ehrwald Martin Hohenegg trägt die Situation mit Pragmatismus und Gottvertrauen:

„Im Moment sind wir auf den Knien“

„Es ist allweil noch immer gegangen und wir hoffen, dass auch das (Virus) bald Geschichte sein wird und das wir wieder auf die Füße kommen. Weil im Moment sind wir ein bisschen auf den Knien“.

Wirtschaftlicher Schaden geht in die Milliarden

Ein totaler Skilockdown hätte im deutschsprachigen Alpenraum einen Verlust von rund 15 Milliarden Euro zur Folge, berechnet eine Studie der Innsbrucker Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung. Rund 200.000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Die Skibranche fühlt sich als Sündenbock, obwohl ein ausgefeiltes Hygienekonzept besteht, das sich bewährt hat.

Tirol hofft auf Tagestouristen aus Bayern

Die Tourismusbranche Tirols fügt sich dem unfreiwilligen Kniefall vor den Beschlüssen der Regierenden in Wien und München. Der Bürgermeister von Ehrwald rechnet damit, dass es Mittel und Wege geben wird, das Virus zu kontrollieren. Er hofft auf einen richtigen Start der Saison ab Mitte Januar. Sie wären schon dankbar, wenn sie jetzt wenigstens auf die Tagestouristen aus Bayern setzen könnten. Und die dürfen bekanntlich erst kommen, wenn das RKI oder Beschlüsse der bayerischen Staatsregierung den Tagestourismus wieder erlauben. Ganz zu schweigen von Niederländern und Belgiern, die hier nach Weihnachten ein Drittel der Hotelbetten belegen. Weihnachten wird in Ehrwald und Lermoos – und das ist die gute Nachricht an der Tiroler Misere – dank Corona ganz in Stille und im Kreis der Familie gefeiert werden.