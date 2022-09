Bandenkriminalität in Deutschland: Gewaltpotenzial steigt

Die Bundesregierung hat bei der sogenannten Organisierte Kriminalität in Deutschland ein zunehmendes Gewaltpotenzial festgestellt. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte würden Kriminelle zunehmend in Schusswaffen und legale Geschäftszweige investieren. Außerdem versuchen sie auf Behörden Einfluss zu nehmen und Ermittlungen werden durch Digitalisierung komplexer.

Kriminelle investieren in Waffen, Geldwäsche und Digitalisierung

Das zunehmende Gewaltpotenzial der Organisierten Kriminalität drücke sich unter anderem durch die Beschaffung von Schusswaffen aus sowie in der "Reinvestition krimineller Gewinne in legale Geschäftszweige mit der Gefahr der Unterwanderung wirtschaftlicher Strukturen", heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Unionsfraktion. Hinzu komme "der Versuch der Einflussnahme auf Polizei, Behörden und Wirtschaft durch Nutzung von Insidern oder Korrumpierung", heißt es darin weiter.

Strafverfolgung immer anspruchsvoller

Weil die Täter zunehmend auch die Digitalisierung nutzen, würden die Ermittlungen gegen solche Strukturen immer komplexer. Das setze in Bund und Ländern entsprechend ausgestattete Strafverfolgungsbehörden voraus, so das Bundesinnenministerium. Auch der Einsatz verdeckter Ermittler sei aufgrund der zunehmenden "Professionalisierung und Abschottung der OK-Gruppen" weiterhin notwendig. "In Sachen OK-Bekämpfung hat die Bundesregierung offensichtlich kein Erkenntnis-, sondern ein Handlungsproblem", kritisierte der Unions-Rechtspolitiker Günter Krings (CDU).

Gruppierung aus dem Rockermilieu verboten

Erst gestern hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine Gruppierung aus dem Rockermilieu verboten. Mitglieder der Gruppierung "United Tribuns" sollen schwerste Straftaten begangen haben, darunter Sexualdelikte, Menschenhandel und versuchte Tötung. Auch in Bayern hatte es deswegen Hausdurchsuchungen und Festnahmen gegeben.