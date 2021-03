BAMF lehnte tausende afghanische Flüchtlinge zu Unrecht ab

Es ist die Frage Nummer 43, die die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke am Mittwoch in der Fragestunde des Bundestages stellt. Die innenpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion will unter anderem wissen, wie viele Entscheidungen des Bundesamtes für Migration die Verwaltungsgerichte im Jahr 2020 kassiert haben, bezogen auf afghanische Asylbewerber. Die Antwort heißt: sehr viele. Weil die Antwort viele Zahlen enthält, hat das Bundesinnenministerium sie lediglich schriftlich zu Protokoll gegeben. Sie liegt dem Bayerischen Rundfunk vor.

Kläger werden als Flüchtlinge anerkannt

8.287 afghanische Asylbewerber haben demnach vor Gericht erfolgreich gegen die Ablehnung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geklagt und bekamen einen Schutzstatus. Für Ulla Jelpke heißt das, dass das Bundesamt in 8.287 Fällen einen Fehler gemacht hat.

"Man hat tausenden von Menschen den Schutzstatus verweigert. Das ist rechtswidrig. Das Gericht hat festgestellt, dass diese Menschen ein Recht auf Schutz haben." Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke

Ulla Jelpke kommt auf eine Aufhebungsquote von 60 Prozent, wenn sich die Richter inhaltlich mit einem Fall beschäftigen. Werden Klagen inhaltlich geprüft, wird also in mehr als jedem zweiten Fall zugunsten des afghanischen Asylbewerbers entschieden. Die Kläger werden als Flüchtlinge anerkannt, oder bekommen einen subsidiären, also vorübergehenden Schutz und dürfen nicht abgeschoben werden.

BAMF sieht Corona-Pandemie als Grund

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zählt anders und geht von einer deutlich geringeren Erfolgsquote vor Gericht aus. Im ersten Halbjahr 2020 waren fast 40 Prozent der Klagen afghanischer Asylbewerber erfolgreich, so die Nürnberger Behörde. Ein Sprecher teilt mit, die Entscheidungen, die jetzt vor Gericht landeten, lägen oft Monate, teilweise einige Jahre zurück. Deshalb habe das Bundesamt die zwischenzeitlichen Veränderungen durch die Corona-Pandemie bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigen können.

Günther Burkhardt, Geschäftsführer der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl, hält das für eine Ausrede. Die hohe Zahl der Korrekturen zeige, dass die Behörde die Verfolgung von afghanischen Asylsuchenden massenhaft verkenne. Er beobachtet: Das Bundesamt beruft sich bei vielen Ablehnungen auf interne Fluchtalternativen.

Pro Asyl: Ablehnungen nicht hinnehmbar

Das ärgere ihn vor allem dann, wenn Menschen geflohen seien, die schwerwiegende, individuelle Fluchtgründe hätten, sagt Burkhardt: "Wo die Taliban die Familie massakriert haben und eine Verfolgungshandlung vorlag und dann diese Verfolgungshandlung negiert wird mit dem Hinweis: In Kabul oder in einer anderen Großstadt können Sie als alleinstehender junger Mann untertauchen, da sind Sie ja sicher. Das ist nicht hinnehmbar."

Ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge teilt auf Anfrage mit, bei Asylklagen von Schutzsuchenden aus Afghanistan schätzten die Gerichte die Glaubwürdigkeit im Einzelfall oft anders ein als das Bundesamt. Insbesondere betreffe das die Frage, ob die Schutzsuchenden in Afghanistan bei ihrer Rückkehr auf ein unterstützendes Umfeld zurückgreifen könnten. Die Verwaltungsrichter sehen das ganz offensichtlich in vielen Fällen anders als die Entscheider des Bundesamtes.

Linken-Politiker: BAMF muss Entscheidungspraxis korrigieren

Die Linken-Politikerin Ulla Jelpke fordert das Bundesamt auf, die eigene Entscheidungspraxis zu korrigieren, statt die Verwaltungsgerichte mit Verfahren zu belasten. "Viele, die diesen Schutzstatus beantragt haben, sind ja Leute, die seit Jahren auf der Flucht sind oder schlimmste traumatische Erlebnisse hinter sich haben", so Jelpke. So gesehen sei so eine hohe Quote, die dann letztendlich vom Gericht korrigiert werden müsse, besonders verwerflich.

Ulla Jelpke stellte noch eine Frage an das Bundesinnenministerium. Sie wollte am Mittwoch auch wissen, wie viele afghanische Asylbewerber 2020 vom Bundesamt anerkannt wurden. Die - um formale Entscheidungen bereinigte - Schutzquote lag bei 62 Prozent. Das klingt hoch. Doch trotz Corona-Pandemie ist sie niedriger als noch im Jahr 2019. Da lag sie noch bei 63 Prozent.