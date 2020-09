"Balu und Du": Patenprojekt für benachteiligte Kinder

Balu, der Bär, ist gemütlich, gelassen und hilft seinem kleinen Freund, dem Waisenkind Mogli, in allen Lebenslagen. Er weiß, wie gefährlich und unübersichtlich der Dschungel sein kann. Für den kleinen Robert aus Freising ist der 21-Jährige Niko sein "Balu".

Die Mutter des Achtjährigen ist alleinerziehend, berufstätig und hat wenig Zeit. Robert brauchte einen Freund zum Fußball spielen, Raufen und Spaß haben. Seit knapp einem Jahr sind die beiden nun schon ein "Mogli-Balu-Team". Einmal in der Woche treffen sie sich für ein paar Stunden. Niko hat zugesagt, mindestens für ein Jahr Roberts "Balu"-Pate zu sein.

Kinder sollen nicht konsumieren, sie sollen Natur und Kultur erleben

Der 21-Jährige Student wollte sich schon immer einmal ehrenamtlich engagieren und ist über den Treffpunkt Ehrenamt in Freising auf das Patenprojekt "Balu und Du" gestoßen. "Ich fand die Idee von Anfang an super cool und habe mir gedacht, da kann man was mitnehmen, das macht bestimmt Spaß." Die "Moglis", die Betreuung außerhalb der Schule brauchen, werden von den Grundschulen vorgeschlagen. Der kleine Robert wurde dem Studenten von der Koordinatorin als "Mogli" zugeteilt.

Lockdown trennte die Kinder von ihren "Balus"

Als der Corona–Lockdown kam, durften sich Robert und Niko wochenlang nicht sehen. Das war hart für den Grundschüler, auch wenn sie telefonisch und online in Kontakt blieben. Dabei hatte Robert noch Glück. Viele andere "Moglis" hatten nicht einmal ein eigenes Handy oder keinen guten Internetanschluss. Aber "Balu" Niko hatte eine bessere, kreative Idee.

Er wollte mit Robert gemeinsam eine Geschichte schreiben, damit die Zeit schneller vergeht. Es war ein Spiel mit Briefen. Abwechselnd schrieben sie ein Kapitel, schickten es per Post dem anderen, der die Geschichte dann fortsetzte. Als sie sich endlich wiedersehen durften, war die Freude groß, erzählen die beiden. Auf einem Spielplatz haben sie sich dann gegenseitig ihre Geschichte vorgelesen.

Kontaktbeschränkungen waren Rückschritt für viele Kinder

Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen taten vielen Kindern nicht gut. Das sagt zumindest "Balu und Du"-Koordinatorin Maritha Hanold aus Freising. "Sie haben überhaupt nicht verstanden, was vor sich geht. Außerdem waren sie eingeschlossen in ihrer kleinen Welt zu Hause. Ihnen fehlten die ganzen Kontakte nach außen." So haben ihr Schulen zurückgemeldet, dass sich das sprachliche Niveau der Nicht-Muttersprachler in der Lockdown-Zeit wieder zurückgebildet hat.

In Bayern bisher nur zwei "Balu und Du"-Orte

In vielen deutschen Städten läuft das kostenlose Patenprojekt bereits seit langem erfolgreich. In Bayern gibt es "Balu und Du" ausschließlich in Freising und München. Es finanziert sich vor allem durch Spenden. Das Balu-Mogli-Gespann bekommt vom Verein zehn Euro Taschengeld. Oft erhält es vergünstigten Eintritt in Schwimmbäder, Museen oder im Kindertheater.

Die "Balus" erhalten regelmäßig Schulungen und werden von den Koordinatorinnen betreut. Meist kommen die jungen Ehrenamtlichen von Unis, Verbänden und Vereinen. Die Patenschaft kann als Praktikum anerkannt werden. Die LMU und die TU machen dabei laut Hanold aber nicht mit.

Freistaat und Stadt München leisten bisher keine Unterstützung

Freising unterstützt das Projekt, die Stadt München und das zuständige bayerische Sozialministerium nicht. Dabei ist die Nachfrage nach "Balus" groß, berichtet die Freisinger Betreuerin Maritha Hanold. Deshalb sucht das Projekt noch ehrenamtliche "Balus". Durch sie sollen die Kinder mehr Selbstvertrauen bekommen, eine sinnvolle Freizeitgestaltung lernen und erfahren, dass es noch andere Dinge gibt außer Youtube, Tablet und Internet, sagt Hanold.

Balu und Mogli: Beide lernen fürs Leben voneinander

Die Koordinatorinnen in Freising und München sehen schnell Erfolge. Die Kinder verbessern sich in der Schule, ohne dass dafür gelernt wurde und sie wurden offener für soziale Kontakte. Aber auch die "Balus" lernen von ihren "Moglis". "Das erste, was sie immer sagen: Sie lernen, die Welt mit ganz anderen Augen zu betrachten. Sie sind viel aufmerksamer als vorher, weil Kindern Dinge auffallen, die uns schon lange nicht mehr auffallen.“ Außerdem lernen sie Geduld und Freude an vielen Dingen.

Balus und Moglis brauchen alte Handys und Tablets für zweite Welle

"Balu und Du" in Bayern bereitet sich bereits auf einen mögliche zweiten Corona-Welle vor. Dafür suchen sie dringend gebrauchte Handys und Tablets, damit ihre "Balus" und "Moglis" auch dann in Kontakt bleiben können. Koordinatorin Maritha Hanold betont aber: "Es ist keine Online-Patenschaft. Sie lebt von der direkten Begegnung. Alles andere ist ein Notbehelf."