Bald nur noch Bußgeld für Fahrerflucht bei Sachschäden?

2021 wurden fast 28.000 Fälle von Fahrerflucht vor Gericht verhandelt. Ziemlich viele, wenn man bedenkt, dass Fahrerflucht nur selten ermittelt werden kann, die Dunkelziffer ist hoch. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) denkt darüber nach, die Fahrerflucht nun teilweise zu "entkriminalisieren". Bei Sachschäden würde dann gelten: Unfallflucht ist keine Straftat mehr, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit. Die Entlastung für die Gerichte könnte dabei ein erwünschter Nebeneffekt sein. Generell will Buschmann das "Strafrecht systematisch durchschauen" und dann "eventuell anpassen", wie er heute bei Twitter klarstellt.

Vorschlag: Meldeportal für Sachschäden

Bisher gilt, auch wenn nur ein Kratzer beim Einparken entstanden ist: Der Unfallverursacher muss eine "angemessene Zeit" - bis zu einer Stunde – am Unfallort warten. Kommt der Besitzer des beschädigten Wagens nicht, oder wenn es in der Nacht passiert, muss man sich bei der Polizei melden, die dann eine Anzeige aufnimmt. Der Bundesjustizminister schlägt stattdessen ein digitales Meldeportal vor, an dem Kontaktdaten und auch Fotos hochgeladen werden können. Dieses bundesweite Portal müsste allerdings erst entwickelt werden. Und wer im Funkloch ist, oder kein Handy dabeihat, muss der Polizei Bescheid geben, sonst gilt es als Fahrerflucht.

Polizei fürchtet Flut von Bußgeld-Verfahren

Der Vorschlag aus dem Bundesjustizministerium ist jetzt erst mal den Verbänden zugestellt worden. ADAC, Anwälte, Versicherer, Polizei, und so weiter. Sie alle sollen die Pläne kommentieren. Besonders die Gewerkschaft der Polizei scheint nicht begeistert. Denn Staatsanwaltschaften würden zwar entlastet, nicht aber die Polizei, die die Bußgeldbescheide bearbeiten muss. Zudem kann man aus ersten Stellungnahmen heraushören, dass die Polizei die Gefahr sieht, dass Fahrerflucht mit Sachschaden dann als Kavaliersdelikt gesehen würde.

Richterbund: Meldebereitschaft nach Unfällen könnte sinken

Auch der Richterbund sieht es kritisch, Unfallflucht bei Sachschäden zu entkriminalisieren: Ein "Knöllchen dürfte für viele kaum abschreckend wirken". Schon jetzt ist es ja so, dass Fahrerflucht schwer aufzuklären ist. Im Grunde braucht es einen Zeugen oder eine Überwachungskamera, der (oder die) die Tat beobachtet hat. Eine Entlastung der Justiz sieht der Richterbund eher nicht. Denn statt Strafverfahren dürften dann viele Bußgeldverfahren vor Gericht enden. Ein digitales Meldeportal halten die Richter dagegen für "erwägenswert". Allerdings nur dann, wenn nicht jedes Bundesland, oder gar jeder Landkreis, sein eigenes Portal entwickelt.

Fahrerflucht: Neuordnung dürfte noch dauern

Bundesjustizminister Buschmann hat heute klargestellt: Fahrerflucht mit Sachschäden nur noch als Ordnungswidrigkeit einzustufen, sei bisher nur ein Vorschlag. Und klar ist: Fahrerflucht ist auch künftig nicht erlaubt. Bei Personenschäden sowieso nicht, da wird in jedem Fall weiter das Strafrecht gelten, mit Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren. Aber nach einem Kratzer beim Einparken müsste man nicht mehr am Unfallort warten, wenn ein digitales Meldeportal zur Verfügung steht. Bis aus dem Vorschlag des Bundesjustizministers ein Gesetz wird, dürfe es allerdings noch eine ganze Weile dauern.