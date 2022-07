Bald extrem hohe Temperaturen? - Lauterbach warnt vor Hitzetoten

Hitze, Dürre und Unwetter

Derzeit leiden viele Länder in Europa unter Hitze und Trockenheit. Eine seit Monaten anhaltende schwere Dürre macht Italien, Spanien, aber auch Portugal immer mehr zu schaffen. Die Pegel vieler Stauseen und Flüsse sind extrem niedrig.

Unwetter in Türkei und Griechenland

Unterdessen werden in Griechenland nach Unwettern zwei Touristen vermisst. Insgesamt waren drei Männer aus Nordmazedonien vor der griechischen Halbinsel bei starkem Wind und Wellen schwimmen gegangen. Die Wellen und die Strömung hätten sie ins offene Meer getrieben, sagte ein Sprecher der Küstenwache. Einer der Männer konnte Medienberichten zufolge noch am Samstag gerettet werden. Nach den anderen beiden wird weiter gesucht.

In der Türkei gab es unwetterartige Regenfälle mit Starkregen und Gewitter. In der Nacht auf Sonntag blitzte und donnerte es in Istanbul stundenlang - der Nachthimmel war hell erleuchtet. In zwei Gebäuden schlugen Berichten zufolge Blitze ein und lösten Brände aus. Starker Regen flutete Kellerwohnungen und verwandelte Straßen in Sturzbäche. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Auch für Sonntag warnten Behörden vor weiteren Unwettern in Istanbul und Teilen der Nordwesttürkei.