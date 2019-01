Baikalsee im Winter: Eisschollen und Luftblasen im Eis

Es ist ein Eismeer, eine fantastische Landschaft aus Schollen, Kristallen und eingefrorenen Luftblasen. Die Luftblasen im Eis entstehen durch Methangas, das von den Algen im See produziert wird. Die Eisdecke des Baikalsees in Sibirien ist im Winter zeitweise bis zu zwei Meter dick und so stabil, dass Autos und sogar Lastwagen über den zugefrorenen See fahren können.

Minus 24 Grad am Baikalsee - kein Problem für die Bewohner

Derzeit zeigt das Thermometer bis zu minus 24 Grad an. Die Bewohner schrecken diese frostigen Temperaturen aber nicht ab. Einige fahren auf der Eisoberfläche Schlittschuh, Extremtaucher erkunden auch im Winter die Unterwasserwelt des größten und tiefsten Süßwassersees der Erde. Der Baikalsee ist 673 Kilometer lang und 82 Kilometer breit. Mit 1.642 Metern ist er der tiefste und mit geschätzten 25 Millionen Jahren der älteste Süßwassersee der Erde.