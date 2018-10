Bahnverkehr: Monatelange Vollsperrungen auf wichtigen ICE-Routen

Wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte, wird sie die 27 Jahre alten Schnellfahrstrecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart von Grund auf erneuern. Nicht am Stück, sondern in Etappen. Reisende müssen sich zwischen den betroffenen Städten auf mit 30 bis 45 Minuten deutlich längere Fahrtzeiten einstellen.

Umleitungen und Zugausfälle bis ins Jahr 2023

Die Behinderungen mit Umleitungen zahlreicher Fernzüge werden bis ins Jahr 2023 dauern und 825 Millionen Euro kosten. Laut Bahn lassen sich die Arbeiten an den stark frequentierten Strecken nicht vermeiden. Mit den üblichen Instandhaltungsmaßnahmen sei es nicht mehr getan. "Wir müssen jetzt grundlegend ran, um die Qualität der Schnellfahrstrecke für künftige Generationen weiter gewährleisten zu können", so der Leiter des Sanierungsprojekts Hannover-Würzburg, Hannes Tesch.

ICE und Intercity-Züge, aber auch Nah- und Güterverkehr betroffen

Als erstes ist der Abschnitt Hannover-Göttingen dran. Er wird vom 11. Juni bis zum 14. Dezember 2019 gesperrt. Danach ist die Strecke-Mannheim Stuttgart dran. Auf ihr geht zwischen dem 10. April und dem 31. Oktober 2020 nichts. Weiter geht es dann mit dem Abschnitt Göttingen-Kassel, der von April bis Juli 2021 gesperrt sein wird. 2022 folgt dann die Trasse Fulda-Würzburg. Als letztes ist im Jahr 2023 die Strecke Kassel nach Fulda dran.

Auch die Fahrgäste auf den Routen Hamburg-Frankfurt, Berlin-Frankfurt und Frankfurt-München werden in der Zeit länger unterwegs sein. Weil auf den Umleitungsstrecken weniger Züge Platz haben, können dort auch weniger ICE und Intercitys eingesetzt werden als sonst üblich.

Das ist noch nicht alles: Auch der Nah- und Güterverkehr wird betroffen sein. Während der Sperrung der Strecke Hannover-Göttingen werden ICE und Intercity-Züge über eine alte Strecke umgeleitet. Dies wird dazu führen, dass Güter- und Nahverkehrszüge ausfallen. "Details zu den Ersatzverkehren werden aktuell erarbeitet und rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen an die Fahrgäste kommuniziert", sagte eine Bahnsprecherin.

Reisende werden zum Teil entschädigt

Die einzig gute Nachricht ist: Die Bahn will Inhaber von Zeitkarten und der Bahncard 100, die zu Fahrten auf dem gesamten Netz berechtigt, finanziell entschädigen. In welchem Umfang dies geschieht, stehe allerdings noch nicht fest, so ein Bahn-Sprecher. Und: Die längere Reisezeit soll den Kunden mit "besonderen kleinen Aufmerksamkeiten" versüßt werden.