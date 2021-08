Zweiter Streiktag im Personenverkehr und keine Einigung in Sicht

In einem werden die Deutsche Bahn und auch die Fahrgäste diesem streikenden Beschäftigten sicher zustimmen: "Wir sind schon immer streitlustiger mit der GDL", erklärt er selbstbewusst.

Die Folgen: Auch am heutigen Dienstag war im Fernverkehr in Bayern nur knapp jeder dritte Zug unterwegs – im Regionalverkehr deckte der Ersatzfahrplan 40 Prozent der Verbindungen ab. Die S-Bahnen in Nürnberg fuhren laut Bahn im Stundentakt – die in München waren auf Teilstrecken auch öfter unterwegs.

Anders als gestern gelang es dem Konzern in Bayern mit entsprechender Besetzung im Dienstplan, einen Streik in einem Stellwerk zu verhindern. Legt der Fahrdienstleiter die Arbeit nieder, kann auf den Gleisen kein Zug mehr unterwegs sein, auch nicht einer von privaten Betreibern.

Bahn zufrieden mit dem Krisenmanagement - GDL mit den Mitgliedern

"Wir sind gut durch den Tag gekommen" – so eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Bayern auf Nachfrage. Das hört man auch von Seiten der Gewerkschaft. Die GDL ist zufrieden mit ihren Mitgliedern. Am zweiten Streiktag seien viele wieder dem Aufruf gefolgt und hätten die Arbeit niedergelegt. Rund 100 von ihnen haben heute an einer Protestkundgebung in München teilgenommen.

"Wir sind richtig sauer, dass sich der Bahnvorstand zehn Prozent mehr genehmigt und uns mit einem Prozent pro Jahr abspeisen will", ist da zum Beispiel zu hören. Man wolle die 3,2 Prozent mehr Lohn, und die 600 Euro Corona-Prämie. Und das seien ja immerhin schon reduzierte Ziele.

Fragt man bei den Kontrahenten am Verhandlungstisch nach, dann ist von Einlenken keine Rede. Die GDL will erst ein konkretes Angebot von der Bahn – die wiederum will darüber nur am Verhandlungstisch reden.

Industrie fürchtet Unterbrochene Lieferketten

Sorgen bereitet das vor allem der Wirtschaft. Denn die GDL bestreikt ja auch den Güterverkehr. Dort hat die Bahn zwar viele Konkurrenten – doch Transportkapazitäten sind knapp. Und viele Firmen auch in Bayern warten auf dringend benötigte Zulieferteile.

Noch habe sich der Streik nicht groß ausgewirkt – heißt es vom Bayerischen Industrie- und Handelskammertag. Aber noch sind die Aktionen der GDL befristet. Eine Woche durchstreiken könnten die Unternehmen dagegen nur schwer ausgleichen.

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Bayerischen Wirtschaft, hat die Folgen der noch nicht überstandenen Pandemie im Blick: "Es besteht die Gefahr, dass auf Grund der Zugausfälle die Lieferketten reißen." Die Lage in vielen Unternehmen sei noch fragil. "Unterbrochene Lieferketten sind das letzte, was wir derzeit gebrauchen können."

GDL droht mit Streik am Wochenende

Am morgigen Mittwoch sollen Güterzüge und Personenzüge wieder nach Plan unterwegs sein. Schon im Berufsverkehr ab fünf Uhr will der Konzern in Bayern alle Verbindungen wieder bedienen. Die Lokführergewerkschaft verspricht, dem nicht im Wege zu stehen.

Uwe Böhm, der Regionalleiter der GDL, warnt aber mit Blick auf die Tarifrunde: "Wenn sich dort nicht etwas bewegt und wir etwas Konkretes bekommen, dann schließe ich den nächsten Arbeitskampf nicht aus, der dann möglicherweise länger geht und damit über das Wochenende."