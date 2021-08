Bahnstreik: Bahn-Konzern will laut Medienbericht auf GDL zugehen

Die Deutsche Bahn signalisiert offenbar Gesprächsbereitschaft über die von der Gewerkschaft GDL geforderte Corona-Prämie. Man wolle einen "materiellen Schritt" auf die Lokführergewerkschaft zugehen, heißt es laut dem Boulevardblatt "Bild am Sonntag" aus Verhandlungskreisen. Ein Statement der GDL dazu fehlt allerdings noch.

Kann der Streik noch abgewendet werden?

Im Blatt heißt es, damit wolle die Deutsche Bahn einen erneuten Lokführerstreik im Personenverkehr abwenden. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe die Verhandlungsführer der Bahn zuvor demnach gebeten, einen Schritt auf die GDL zuzugehen. Die Verhandlungen sollten schnellstmöglich aufgenommen werden.

Die GDL hatte zuletzt eine Corona-Prämie von 600 Euro verlangt. Die von der Gewerkschaft geforderten 3,2 Prozent Lohnerhöhung will die Bahn nicht sofort, sondern in zwei Schritten zahlen: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024.

GDL kündigt Streiks im Personenverkehr ab Montag an

Die GDL bestreikt seit Samstag den Güterverkehr, ab Montag (2.00 Uhr) soll der Streik auch auf den Personenverkehr ausgeweitet werden. Streikende soll in der Nacht zum Mittwoch sein. Bereits eine erste Streikwelle der GDL in der vergangenen Woche war von der Bahn sowie in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit als unverhältnismäßig kritisiert worden. GDL-Chef Claus Weselsky wies die Kritik zurück und bezeichnete das bisherige Tarifangebot der Bahn als unzureichend.

Verband: Streik im Güterverkehr verschärft Industrie-Engpässe

Der Streik im Güterverkehr der Deutschen Bahn verschärft derweil aus Sicht des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) die Engpässe in der Industrie weiter. "Das dürften früher oder später auch die Verbraucher spüren, etwa beim Bau oder dem Autokauf", sagte der Leiter der Verbandssektion Logistik, Carsten Knauer, der Deutschen Presse-Agentur. Schon jetzt machten etwa der Chipmangel oder Materialengpässe wie beim Holz auf dem Bau den jeweiligen Branchen zu schaffen. Mit dem Streik käme für die Sektoren, die bei ihren Lieferketten vor allem auf die Schiene setzten, ein weiteres Problem hinzu.

Allerdings sieht BME-Experte Knauer auch die Unternehmen in der Pflicht, für solche Fälle vorzubeugen und die eigenen Lagerkapazitäten auszubauen. Das hätten viele Unternehmen nach wie vor versäumt, auch wenn die Corona-Krise bereits gezeigt habe, dass die traditionellen Lieferketten anfällig sein können. "Ich kann es nicht verstehen, warum Unternehmen nicht mehr in Richtung Lager gehen", sagte Knauer. "Ja, es kostet Geld, aber am Ende muss es sein. Ein Streik reicht schon aus, und es kommt nichts mehr nach."