Bahnfahren wird ab Dezember teurer

Bahnkunden müssen im nächsten Jahr etwas tiefer in die Tasche langen. Zumindest dann, wenn sie Tickets zum regulären Preis kaufen und nicht auf Spar-Angebote zurückgreifen. Nach Angaben der Bahn sollen die Ticketpreise zum Fahrplanwechsel Anfang Dezember um durchschnittlich 0,9 Prozent steigen. Dieser Anstieg liegt deutlich unterhalb der allgemeinen Inflationsrate von derzeit 2,3 Prozent.

Mehr Sprinter-Züge zwischen München-Berlin

Tickets im Regionalverkehr für Strecken außerhalb der Verkehrsverbünde werden 1,5 Prozent teurer, Fernzug-Tickets zum vollen Preis, dem sogenannten Flex-Preis, steigen in der zweiten Klasse demnach um immerhin 1,9 Prozent. Mit dem Winterfahrplan will die Bahn deutlich mehr Sprinter-Züge etwa zwischen Berlin und München sowie dort erstmals den neuen ICE 4 einsetzen. Künftig fährt der Sprinter fünfmal am Tag von München nach Berlin. Zudem gibt es dann direkte ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Wien oder auch mehr ICE zwischen Düsseldorf und Stuttgart direkt zum größten deutschen Flughafen Frankfurt am Main.

Bahncard 100 wird teurer

Vielfahrer auf Fernstrecken werden von der Bahn wegen zahlreicher neuer Verbindungen für die Bahncard 100 und Strecken-Zeitkarten mit 2,9 Prozent plus besonders deutlich zur Kasse gebeten. Die Preise für die Bahncard 50 und 25 bleiben unverändert. Wer sein Ticket erst im Zug kauft, muss statt 12,50 Euro künftig 19 Euro Aufschlag zahlen. Bei Buchungen bis zum 8. Dezember gelten noch die bisherigen Preise.