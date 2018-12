Bahnausbau: Bundesregierung kritisiert Ex-Bahn-Chef Mehdorn

"Die Ära Mehdorn war für das deutsche Eisenbahnnetz kein Glücksfall", sagte der CDU-Politiker Ferlemann im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Abend). Für den geplanten Börsengang hätte Mehdorn lediglich versucht, "die Braut hübsch zu machen."

Vorgaben bleiben im Management hängen

Der Bahn attestiert der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ein Strukturproblem:

"Wenn der Bahnvorstand eine bestimmte Linie ausgibt, dann kommt die bei den Mitarbeitern an der Basis häufig nicht an." Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium

Schuld daran sei die mittlere Führungsebene, so Ferlemann:

"Alle Gesellschaften haben in der mittleren Führungsebene eine eigene Verantwortung, mit zum Teil eigenen Vorständen und Aufsichtsräten, die alle für sich immer das Beste wollen, aber das ist nicht immer das Beste für den Gesamtkonzern. Das muss sich ändern." Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium

Besser die eigenen Mitarbeiter fragen

Nach Ansicht von Ferlemann hat die Bahn in den letzten Jahren zu viel Geld für externe Berater ausgegeben: "Es zeigt das mangelnde Vertrauen der Vorstände in die eigenen Beschäftigten." Häufig wüssten die eigenen Mitarbeiter sehr genau, wo die Probleme lägen, so der CDU-Politiker weiter. "Man fragt sich, warum man dafür so viele Berater eingestellt hat."

Von den Grünen nur "der übliche Unsinn"

Die Kritik von Grünen-Fraktions-Chef Anton Hofreiter, das Engagement der Bundesregierung käme zu spät, weist Ferlemann zurück.

"Von Herrn Hofreiter bin ich nichts anderes gewohnt, das ist der übliche Unsinn, den die Opposition erzählen muss." Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium