Bahn verspricht mehr Service und Pünktlichkeit

1. Die Bahn will pünktlicher werden

Die Bahn verspricht für das Jahr 2019 eine Pünktlichkeitsquote von 76,5 Prozent. Dafür will sie neue Mitarbeiter einstellen, die sich zum Beispiel um eine bessere Wartung der Züge kümmern.

Realistisch? 76,5 Prozent, das hieße im Umkehrschluss, dass immer noch fast ein Viertel aller Züge zu spät ankommt! Im vergangenen Jahr hatte die Bahn übrigens eine Pünktlichkeitsquote von 82 Prozent versprochen – und nicht eingehalten.

2. Die Bahn schafft tausende neue Jobs

Die Bahn will 22.000 neue Mitarbeiter einstellen. Vor allem Lokführer, Fahrdienstleiter und Instandhalter werden gebraucht. Davon verspricht sich die Bahn mehr Service, gut gewartete Züge und eine bessere Koordination im ständig wachsenden Schienenverkehr.

Realistisch? Die Frage ist, ob immer mehr Geld und neue Mitarbeiter die Probleme lösen können oder ob es ein strukturelles Problem im Konzern gibt. Denn die Bahn stockt das Personal seit Jahren auf, ohne dass es spürbare Verbesserungen im Service gibt. In den vergangenen sechs Jahren stellte die Bahn 60.000 Beschäftigte neu ein und erneuerte damit rund ein Drittel ihrer Belegschaft in Deutschland.

3. Die Bahn will ihren Service verbessern

80 Bahnhöfe in ganz Deutschland bekommen in diesem Jahr neue Anzeigetafeln und Monitore. In den Bordrestaurants und Bistros wird es neue Gerichte geben. W-LAN kommt nun auch im IC, im Nahverkehr und auf den Bahnhöfen.

Realistisch? Das müsste für Bahnkunden relativ schnell sichtbar werden. Ob die Wagenreihung auch richtig angezeigt wird oder die Toiletten einfach funktionieren, merkt sich der Kunde. Ein neues Gericht können Bahnkunden nur dann essen, wenn das Bordbistro auch geöffnet hat.

4. Die Bahn setzt mehr Züge ein

Bis Ende des Jahres werden 15 neue ICE 4 auf die Schiene gesetzt und 10 neue IC 2. Das allein sind fast 20.000 zusätzliche Sitzplätze. Auf der beliebten Strecke München–Berlin gibt es pro Tag zwei zusätzliche Sprinter.

Realistisch? Wenn die zusätzlichen Züge von noch mehr Mitarbeitern gut koordiniert werden und das Baustellenmanagement funktioniert, dann ist das eine echte Verbesserung. Wenn nicht, herrscht im Schienenfernverkehr vermutlich Chaos.

5. Die Bahn will grüner werden

Die Bahn will bis Ende des Jahres 60 Prozent ihres Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien beziehen. Eine Vertriebsoffensive soll mehr Güter auf die Schiene bringen, DB Cargo will wachsen.

Realistisch? Die Bahn ist schon jetzt das umweltfreundlichste Verkehrsmittel. Durch geschicktes Marketing suggeriert die Bahn, sie sei jetzt schon zu 100 Prozent grün. Dabei gilt das nur für den Fernverkehr.