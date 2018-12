Bahn und beide Gewerkschaften wollen Ergebnisse verkünden

Die Bahn ist im Verhandlungsmarathon, denn sie muss mit zwei Gewerkschaften parallel Gespräche führen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) forderte die Bahn gestern Abend ultimativ auf, ein verbessertes Lohnangebot vorzulegen. Und auch die EVG sitzt am Verhandlungstisch. Sie will die Verhandlungen heute Vormittag fortsetzen. Die GDL stellte der Bahn ein Ultimatum bis heute früh neun Uhr. Sollte die Bahn nicht einlenken, könnte die GDL das Scheitern der Verhandlungen erklären und damit ein Schlichtungsverfahren einleiten.

Verhandlungen werden parallel geführt

Die ersten Streiks am Montag wurden von der EVG initiiert. Sie ist mit 99.000 Mitgliedern der DB die größere der beiden Gewerkschaften. Doch die GDL hat bereits bewiesen, dass sie schneller bereit ist, zu streiken und einen Arbeitskampf konsequent durchzuziehen. Diesmal jedoch sind ihr die Hände gebunden, denn sie hat sich nach der vergangenen Tarifrunde vertraglich vereinbart, nicht sofort zur Urabstimmung aufzurufen und zu streiken. Sie muss auf sich erst auf ein Schlichtungsverfahren einlassen. Erst wenn dieses Schlichtungsverfahren durchlaufen und als gescheitert erklärt wurde, könnte die Gewerkschaft zu Arbeitsniederlegungen aufrufen - und das ist wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten.

GDL will Ergebnisse um neun Uhr präsentieren

In einer Pressemeldung gab die Gewerkschaft bekannt, dass sich die Deutsche Bahn und die GDL einvernehmlich entschieden hätten, bis heute Morgen neun Uhr ein Tarifergebnis zu erzielen. Das zu Beginn des heutigen Tages vorgelegte Angebot über die Erhöhung des Entgelts in Verbindung mit der vorgeschlagenen Laufzeit sei nicht akzeptabel“, so der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky. „Um endlich zu einem Ergebnis zu gelangen, müssen wir nun eine zeitliche Eskalation vornehmen. Wir haben ab Absetzen dieser Pressemitteilung noch zehn Stunden Zeit, um die strittigen Punkte einer Lösung in freien Verhandlungen zuzuführen“, hieß es um Mitternacht.

Gespräche mit Gewerkschaft EVG auf heute vertagt

Parallel dazu verhandelt die Deutsche Bahn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Auch hier wurden erste Ergebnisse für neun Uhr angekündigt. Bei den gestrigen Gesprächen seien noch "formale Fragen" rund um den Tarifvertrag geklärt worden, sagte EVG-Sprecher Reitz.

Beide Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Geld und den Ausbau eines 2016 vereinbarten Wahlmodells, bei dem sich Beschäftigte zwischen Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen und mehr Urlaub entscheiden können. Die Bahn hat bei den Verhandlungen eine Entgelt-Erhöhung von insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen und eine Einmalzahlung von 500 Euro angeboten. Anstelle der zweiten Stufe sollte den Mitarbeitern erneut die Möglichkeit eröffnet werden, mehr Freizeit zu wählen. Außerdem sei vorgesehen gewesen, dass der Arbeitgeberbeitrag zur betrieblichen Altersvorsorge um 1,1 Prozent steigt. Die Bahn hatte 29 Monate Laufzeit vorgeschlagen, die EVG strebte 24 Monate an.

Aufsichtsratssitzung der Bahn tagt heute

Gleichzeitig findet heute die Aufsichtsratssitzung des DB-Konzerns statt. Auch hier gehen die Verhandlungspartner davon aus, dass bis dahin bereits ein Ergebnis mit den Gewerkschaften getroffen wurde.