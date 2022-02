Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. Der Zugverkehr sei in weiten Teilen Deutschlands stark eingeschränkt, sagte ein Bahn-Sprecher am Morgen: "In der Nordhälfte verkehren bis in die Mittagsstunden keine Züge im Fernverkehr."

Das betrifft Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. In Nordrhein-Westfalen versucht die Bahn, den Verkehr "auf den wichtigen Relationen aufrecht zu erhalten".