Bahn: Nach dem Streik ist vor dem Streit

Bis in den Abend hinein mussten Bahnreisende gestern Verspätungen und Zugausfälle im Regional- und Fernverkehr hinnehmen. Millionen Reisende, viele von ihnen Pendler, waren betroffen. Die Kritik war groß: Es habe an Schienenersatzverkehr und Notfahrplänen gemangelt, monierten Verbraucherschützer. Immerhin hat die Bahn bekanntgegeben, dass Reisende ihre Fernverkehrstickets mit Gültigkeit Montag wegen der Streiks nun bis einschließlich kommenden Sonntag nutzen können.

Heute läuft der Fernverkehr wieder halbwegs planmäßig. Einzelne Ausfälle und Verspätungen sind nach Angaben der Bahn darauf zurückzuführen, dass Züge und Personal nach dem vierstündigen Warnstreik nicht dort sind, wo sie nach Fahrplan sein sollten. Dazu kommen kleinere Unregelmäßigkeiten im Münchner S-Bahn-Netz.

Zähe Verhandlungen mit zwei Gewerkschaften

Nach dem Ausstand gehen die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Mitarbeiter der Deutschen Bahn weiter. Das Unternehmen und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG kehren an den Verhandlungstisch zurück. Die EVG fordert unter anderem eine Lohnerhöhung um 7,5 Prozent, die die Mitarbeiter wahlweise auch in Form von mehr Freizeit abrufen können sollen. Die Bahn bietet bislang 5,1 Prozent und Zeitausgleich erst ab 2021. Denn das Unternehmen leidet an akutem Personalmangel. Die Zahl der Überstunden ist groß, in vielen Bereichen findet die Bahn keine Arbeitskräfte.

Die Gewerkschaft EVG hatte die Verhandlungen am Samstag abgebrochen, nachdem die Bahn die Gespräche vertagen wollte. Zugleich verhandelt die Bahn auch noch mit der Lokführergewerkschaft GDL.