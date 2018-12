Bahn macht neues Tarifangebot - Streik vorerst nicht in Sicht

Die Deutsche Bahn will mit einem neuen Angebot an die Gewerkschaften Bewegung in die schwierigen Tarifverhandlungen bringen. Nachdem die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) die Gespräche erst heute Morgen für gescheitert erklärt hatte, hoffte der Bahn-Personalvorstand Martin Seiler: "Ich gehe davon aus, dass wir mit einem verbesserten Angebot auch da den Gesprächsfaden wieder aufnehmen können."

GDL: Neues Angebot ist keine Verbesserung für Bahnbedienstete

Die Lokführergewerkschaft GDL hat das Tarifangebot der Deutschen Bahn von heute abgelehnt. Sie setzt auf weitere Verhandlungen und Zugeständnisse des bundeseigenen Konzerns.

Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky sagte im SWR: "Es ist eine Taktiererei, ein Verschieben von Zahlen. Für Tarifexperten ist das neue Angebot genauso viel wert wie das vorhergehende Angebot."

GDL-Vorsitzender: Längere Laufzeit macht Erhöhung zunichte

Die Bahn versuche lediglich über eine höhere Zahl - 3,2 Prozent statt 2,5 Prozent - bei der angebotenen ersten von zwei Stufen den Eindruck zu erzeugen, dies sei ein besseres Angebot. "Wenn man allerdings auf 34 Monate Laufzeit geht, dann kommt man zu dem Schluss, dass beide Angebote gleichwertig sind." Die Bahn müsse sich die Frage gefallen lassen, "ob sie mit Taschenspielertricks die Kollegen blenden will".

EVG hat das Angebot noch nicht bewertet

Mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sitzt die Bahn seit schon seit dem Vormittag wieder am Verhandlungstisch. Es geht um rund 160.000 Beschäftigte. Die EVG hatte zu dem Warnstreik am Montag aufgerufen, der den Zugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmlegte.

GDL will bis zum Jahresende kein Streiks

Dagegen schloss die GDL Streiks ihrerseits bis Jahresende aus. Anders als die EVG müsste nach einer Vereinbarung die Lokführergewerkschaft sich ohnehin erst in eine Schlichtung begeben und könnte erst nach deren Ende ihre Mitglieder aufrufen, die Arbeit niederzulegen.