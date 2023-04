Bahn kehrt nach Streik wieder zu Normalität zurück

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist zufrieden mit der Beteiligung an dem Warnstreik, zu dem sie heute aufgerufen hatte. Nach Angaben der EVG-Spitze haben mehr als 25.000 Beschäftigte zwischen drei und elf Uhr die Arbeit niedergelegt, um in den laufenden Tarifverhandlungen mit der Bahn und anderen Eisenbahnbetreibern Druck zu machen. An über 1.900 Standorten habe es Aktionen und außerdem 25 Kundgebungen gegeben.

Hohe Streikbeteiligung in Bayern

Auch in Bayern sei die Beteiligung sehr hoch gewesen, erklärte der Münchner EVG-Sekretär Isidoro Peronace. Die Auswirkungen seien noch größer gewesen als beim ganztägigen Warnstreik am 27. März. An jenem Tag habe etwa in München die S-Bahn noch einen Notbetrieb angeboten, heute hingegen sei morgens kein einziger Zug gefahren. In Bayern haben am Freitag 5.000 bis 6.000 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt.

Zügige Normalisierung angestrebt

Nach Angaben der Gewerkschaft haben die Beschäftigten nach dem Streikende um elf Uhr wieder regulär gearbeitet. Die Bahn erklärte, vor allem im Regional- und S-Bahn-Verkehr sei das Ziel, schnell wieder einen Normalbetrieb herzustellen. Im Fernverkehr fahren die Züge wieder seit 13 Uhr.

Auch hier strebt die Bahn eine schnelle Normalisierung an, eine Sprecherin räumte allerdings ein, dass es noch bis in den Abend hinein zu Problemen kommen könne.

Gewerkschaft wirbt um Verständnis

Der EVG-Sekretär Peronace betonte dabei, die Gewerkschaft habe den Warnstreik bewusst auf acht Stunden begrenzt. Bahnkunden, die aus dem Urlaub zurückkehren oder übers Wochenende verreisen, sollten nicht unzumutbar belastet werden. Es liege an der Arbeitgeberseite, wie schnell der Konflikt gelöst werde, heißt es von der EVG.

Nächste Verhandlungsrunde nächste Woche

Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der EVG für rund 180.000 Beschäftigte werden am kommenden Dienstag fortgesetzt. Parallel dazu verhandelt die EVG mit rund 50 anderen Bahn-Unternehmen für weitere etwa 50.000 Mitarbeiter. Die Gewerkschaft ließ keinen Zweifel daran, dass es bald zu weiteren Streikaktionen kommen werde, wenn die Arbeitgeberseite keinen "verhandlungsfähigen Vorschlag" mache.

Bahn: Warnstreik "unnütz und unnötig"

Ein Bahnsprecher kritisierte die Warnstreiks als "unnütz und unnötig". Die Bahn wolle sich an einem Schlichterspruch orientieren, den unabhängige Fachleute für den öffentlichen Dienst erarbeitet haben. Der Schlichter-Vorschlag sieht für die Tarifverhandlungen, die die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund mit den Kommunen und dem Bund führen, unter anderem Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 Euro vor, sowie ein Lohnplus von 5,5 Prozent.

EVG: Viele sind schlecht bezahlt

Die EVG fordert für die Bahn-Beschäftigten mindestens 650 Euro im Monat mehr Geld oder 12 Prozent für die oberen Einkommen. Einmalzahlungen lehnt die Gewerkschaft ab.

Laut EVG-Chef Martin Burkert sind viele Bahn-Beschäftigte derzeit schlecht bezahlt. So verdiene eine Kundenbetreuerin im Nahverkehr etwa 2.500 Euro im Monat, ein Busfahrer 2.200 Euro bis 2.400 Euro und ein Lokführer zwischen 2.600 und 3.000 Euro - alles brutto.