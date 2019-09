Bahamas: "Wir werden die Hilfe der Welt brauchen"

"Wie in einer Waschmaschine"

Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass "Dorian" über den Bahamas stehen bleiben und tagelang wüten würde. Auf Grand Bahama, etwas westlich der Abaco-Inseln, berichtet ein Mann dem Sender CNN von dem Moment, in dem die Flut kam: "Das Wasser schwappte über unser Dach - es war mindestens sieben Meter hoch." Alle Gegenstände seien herumgewirbelt worden wie in einer Waschmaschine. "Ich bekam einen Schlag ins Kreuz. Meine arme kleine Frau - sie ist auf die Küchenmöbel geklettert, aber die brachen zusammen und sie ertrank vor meinen Augen." Er selbst konnte sich ins Freie retten und schwamm um sein Leben.

Nahrungsmittel und Wasser erwartet

Noch am Dienstag herrschten auf Grand Bahama Hurrikan-Bedingungen, der Einsatz offizieller Rettungskräfte war nicht möglich. Alles steht unter Wasser, auch Flughäfen und Landepisten. Freiwillige Helfer eilen mit Jet Skis zu Verzweifelten, die in Häusern eingeschlossen sind, in denen meterhoch das Wasser steht.

Schiffe werden in den kommenden Tagen Nahrungsmittel und Wasser auf die verwüsteten Inseln bringen. Aus eigener Kraft können die Bahamas die Katastrophe nicht bewältigen. Die Chefin des Roten Kreuzes brachte es so auf den Punkt: Wir werden die Hilfe der Welt brauchen.