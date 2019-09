Bahamas nach Hurrikan "Dorian": Tausende noch vermisst

Noch nie in der Geschichte moderner Wetteraufzeichnungen wurden die Bahamas von einem stärkeren Wirbelsturm heimgesucht. Hurrikan "Dorian" hat weite Teile der im Norden gelegenen Inseln völlig verwüstet. Mindestens 43 Menschen kamen nach vorläufigen offiziellen Angaben ums Leben. Tausende werden noch vermisst. Derzeit versuchen Rettungsteams, in die von Trümmern und Hochwasser abgeschnittenen Dörfer durchzudringen.

Bahamas "wie nach ein einem Bombenangriff"

Der Premierminister der Bahamas sprach von einem Krieg, als Hurrikan "Dorian" vor einer Woche den Inselstaat erreichte. Einwohner der nördlichen Insel Great Abaco, wo "Dorian" zuerst auf Land getroffen war, beschreiben ihre Heimat als Kriegsgebiet: Wie nach einem Bombenangriff sehe es aus, der Geruch des Todes wehe über ihren zerstörten Häusern. Weiterleben zwischen den Trümmern ist kaum möglich.

Fast eine Woche nach Beginn der Naturkatastrophe haben viele Einwohner der vom Wirbelsturm schwer getroffenen Insel Abaco alles verloren und suchen Zuflucht in der Hauptstadt Nassau oder den USA. Andere wollen nicht aufgeben und beginnen bereits mit dem Wiederaufbau.

Stärkster Sturm über den Bahams seit Beginn der Aufzeichnungen

70.000 der 400.000 Einwohner sind obdachlos geworden, wie die Vereinten Nationen schätzen. Hurrikan "Dorian" hat sich über den Bahamas viel Zeit gelassen: Etwa drei Tage lang wütete der Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5 über den nördlichen Inseln, blieb sogar fast einen Tag lang stehen. Noch nie hatten die Menschen dort etwas Vergleichbares erlebt. Seit es moderne Aufzeichnungen gibt, war "Dorian" der stärkste Sturm über den Bahamas und in der Region bereits der fünfte Hurrikan der höchsten Kategorie seit 2016.

"Es war einfach furchtbar und ein schreckliches Gefühl, als das Wasser begann, in unser Haus einzudringen", erzählt die 59-jährige Lana Sawyer, die vor dem Hurrikan in die Hauptstadt Nassau geflüchtet ist.

"Wir wollten in die Klinik flüchten, aber die war schon völlig überfüllt, weil der Sturm alle anderen Notunterkünfte längst zerstört hatte. Alle Strommasten waren umgeworfen, die Leitungen zerrissen, überall sah ich Leichen im Wasser treiben. Kein einziges Haus hat mehr seine vier Wände. Es ist einfach nichts mehr übrig." Lana Sawyer, Inselbewohnerin

Wegen Hilfslieferungen: Privater Flugverkehr verboten

Die US-Küstenwache rettete nach eigenen Angaben im Norden der Bahamas 290 Menschen und setzte dazu sechs Hubschrauber und neun kleinere Schiffe ein. Angesichts des starken Luftverkehrs verboten die Behörden der Bahamas Flüge über Grand Bahama und Abaco, die nichts mit dem Hilfseinsatz zu tun haben. Die nationale Notfallmanagementbehörde drohte Piloten mit Entzug der Flugerlaubnis, die Gebühren verlangten, um Personen von den Inseln wegzubringen.

UN liefert Nahrung und Hilfsmittel

Die UN erklärten, acht Tonnen Nahrungsmittel seien per Schiff auf dem Weg. Rund 14.700 Fertigmahlzeiten, logistisches Gerät und Ausrüstung für die Telekommunikation würden geliefert, sagt Hervé Verhoosel, Sprecher des UN-Welternährungsprogramms. "Der Bedarf bleibt enorm", erklärt er.

Offizielle Zahlen fehlen, doch scheint ein Großteil der Einwohner Marsh Harbour bereits verlassen zu haben. In der Kleinstadt leben die meisten der rund 20.000 Bewohner von Abaco. Viele sind bei Verwandten in der Hauptstadt Nassau untergekommen, andere bei Angehörigen in Florida oder anderen Teilen der USA.