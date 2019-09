Bagger graben Pitztaler Gletscher für Skibetrieb um

Bevor der erste Schnee fällt, wird alles für die kommende Skisaison hergerichtet: Bergbahnen werden gewartet, Weidezäune abgebaut, Beschilderungen geändert. Was auf dem Gletscher im Pitztal passiert, sind jedoch viel massivere Eingriffe in die Natur. Der WWF (World Wide Fund For Nature) Österreich veröffentlichte nun Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Bagger den Gletscher umgraben.

Gletscherbahn beruft sich auf Sicherheit

"Das schaut massiv aus und das ist es auch", sagt Raimund Waldner, Leiter der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Imst der österreichischen Tageszeitung "Kurier". Die Arbeiten seien jedoch rechtskonform.

"Das ist von der Genehmigung der Skipisten umfasst. Gletscherspalten werden mit vorhandenem Eis zugebaggert. Das ist jährlich notwendig." Raimund Waldner

Es gehe darum, "einen sicheren Skibetrieb zu gewährleisten", heißt es von der Pitztaler Gletscherbahn. "Da der Gletscher ständig in Bewegung ist, bilden sich über die Sommermonate immer wieder neue kleine und größere Gletscherspalten." Diese zu verfüllen, sei seit Jahrzehnten in allen Tiroler Gletscherskigebieten üblich.