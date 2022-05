Bafög-Reform: Bundestag berät über Finanzierungshilfe

Als Sabrina Thomas vor zwölf Semestern an die Uni ging, war klar, dass ihre Eltern sie nicht finanziell unterstützen können. Sie beantragte Bafög, bekam eine Zusage und konnte sich erstmal auf ihr Wunschstudium konzentrieren: Erziehungswissenschaft und Kriminologie an der Uni Regensburg.

"Damals habe ich zuerst noch in einer Kellerwohnung, die recht günstig war, gewohnt und kam auch mit den Lebensmittelpreisen klar. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mich neben dem Studium in meinem Fachbereich ehrenamtlich engagieren konnte, weil ich eben nicht arbeiten musste."

Arm trotz Bafög

Mittlerweile muss Sabrina nebenbei jobben. Denn alles ist teurer geworden. Außerdem bekommen ihre Eltern kein Kindergeld mehr, seit ihre Tochter 25 ist. Die Studentin muss trotz Bafög genau überlegen, was sie sich leisten kann. Denn in einer Stadt wie Regensburg reicht die finanzielle Unterstützung hinten und vorne nicht. Bislang ist beim Bafög ein Grundbedarf von 427 Euro angesetzt. Der soll jetzt um fünf Prozent steigen. Lone Grotheer vom Freien Zusammenschluss von Student*innenschaften geht das nicht weit genug. Die Erhöhung könne die Inflation nicht ausgleichen, so Grotheer. Außerdem liege der vorgesehene Höchstsatz von 809 Euro unter tausend Euro. "Das heißt, selbst wer Höchstsatz-Bafög bekommt, lebt noch in Armut."

Zahl der Bafög-Empfänger soll steigen

Der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, Matthias Anbuhl, schlägt vor, den Bedarfssatz um zehn Prozent anzuheben. Außerdem plädiert er dafür, die Finanzhilfen alle zwei Jahre an die Preisentwicklung anzupassen. Noch ist das nicht vorgesehen. Dafür steht im Gesetzentwurf, dass Bafög-Empfänger künftig etwas mehr dazu verdienen dürfen. Außerdem soll der Freibetrag auf das Elterneinkommen um 20 Prozent steigen.

Damit künftig noch mehr Studierende vom Bafög profitieren, soll die Altersgrenze deutlich nach oben geschraubt werden. Studierende sollen bis zum 45. Geburtstag profitieren dürfen. Diesen Schritt hält Matthias Anbuhl für längst überfällig. Manche Jugendliche würden erst eine Ausbildung machen, dann eine Zeit lang arbeiten und sich später für ein Studium entscheiden. Dazu passt, dass Studierende künftig ein Vermögen von bis zu 45.000 Euro besitzen dürfen. Bislang wurde bestraft, wer früh gespart hat.