Bafög: Nach 50 Jahren altersschwach

50 Jahre nach seiner Einführung ist das "Bundesausbildungsförderungsgesetz" (Bafög) kraftlos geworden. Es gilt als kompliziert, bürokratisch und unzeitgemäß. Nur noch wenige Studierende bekommen ihr gesamtes Studium hindurch Bafög.

Wenn die Eltern keine Akademiker sind

Eine von ihnen ist Tabea Riemensperger: Sie schreibt mittlerweile ihre Masterarbeit in "Wissenschafts- und Technikforschung" an der Technischen Universität München. Nach dem Abitur war für sie klar, dass sie studieren möchte. Ihre Eltern haben ihr sofort nahegelegt, Bafög zu beantragen.

Zwar hat sie nie den Höchstsatz von 861 Euro bekommen, aber immer so viel, dass sie einen guten finanziellen Puffer hatte. Sie habe nebenbei zwar arbeiten müssen, aber nie so viel, "dass sich das irgendwie negativ auf das Studium oder die Prüfungen ausgewirkt hat", sagt sie. Sie gehöre zur Bafög-Zielgruppe, findet sie, da ihre Eltern beide keine Akademiker seien. Für junge Leute wie sie sei das Bafög eigentlich ausgelegt, damit sie sich leichter tun zu studieren. Bei ihr habe das "auf jeden Fall funktioniert".

Willy Brandt: "Gleiche Bildungschancen für alle Bürger"

Im Oktober 1969 legte der frisch gewählte Bundeskanzler Willy Brandt den Grundstein für das Gesetz. Er sprach in seiner Regierungserklärung von einem "Gesamtbildungsplan", der verwirklicht werden müsse und der "Erziehung eines kritischen, urteilsfähigen Bürgers". Die Bundesregierung habe es bisher verpasst, allen Bürgern die gleichen Bildungschancen zu geben. Zwei Jahre später - am 1. September 1971 - wurde das Bafög eingeführt.

Schon 1973 erhielten 45 Prozent, also knapp die Hälfte aller Studierenden Bafög, damals noch als Vollzuschuss: Nichts musste zurückgezahlt werden. Seitdem gab es viele Änderungen: In den 80ern, unter Helmut Kohl, war das Bafög einige Jahre lang nur ein Darlehen, man musste also alles zurückzahlen. Heute setzt sich das Bafög aus einem Zuschuss und einem Teildarlehen zusammen. Beantragen können es mittlerweile nicht nur Studierende, sondern auch Schülerinnen, Schüler und Auszubildende.

Immer weniger Bafög-Empfänger

Trotzdem sinkt die Zahl der Empfänger kontinuierlich: Allein 2020 waren es 6 Prozent weniger als im Vorjahr, ermittelte kürzlich das statistische Bundesamt. Insgesamt bekommen heute nur noch 11 Prozent aller Studierenden Bafög - also weniger als ein Viertel der ursprünglichen Zahl. Ingo Wachendorfer vom Studentenwerk in München sieht mehrere Gründe dafür, unter anderem die komplizierten Anträge: Fast kein Antrag komme vollständig beim Studentenwerk an. Es fehlten oft die auszufüllenden Zusatzformulare und die Belege, die für viele Studierende nicht so leicht zu beschaffen seien.

Von komplizierten Belegen kann auch Tabea Riemensperger ein Lied singen. Am "nervigsten" sei der Nachweis über ihren Kontostand gewesen: Ein einfacher Kontoauszug sei da nicht genug, sondern er müsse von der Bank unterschrieben und dürfe nicht älter als 14 Tage sein. Das habe sie des Öfteren erneut einreichen müssen.

Es fehlt an einer grundlegenden Reform

Dass das Bafög reformbedürftig ist, wissen politisch Verantwortliche schon lange. Bislang wurde aber immer nur an einigen Stellschrauben gedreht, die das Gesetz nur noch komplizierter machten. Anfang August versprach Bildungsministerin Anja Karliczek Neuerungen für die nächste Legislaturperiode, unter anderem soll die Bindung an die Regelstudienzeit gelockert werden.

Überfällig: Ortszuschläge und Entkoppelung vom Einkommen

Eigentlich hätte sie dazu schon länger Zeit gehabt, findet Ingo Wachendorfer vom Studentenwerk München. Seiner Meinung nach müssen die Grenzen für die Bafög-Berechtigung neu angepasst werden. Man sollte das Bafög elternunabhängig berechnen oder Ortszuschläge erteilen: In München etwa verdienten viele Eltern mehr, um sich das Leben in der Großstadt leisten zu können. Und für viele Studierende in München reiche auch der Bafög-Höchstsatz nicht, um über die Runden zu kommen, so Wachendorfer.

Dachverband fordert Vollzuschuss

Andere Stimmen - so wie der Dachverband von Studierendenschaften (fzs) - fordern schon länger die Rückkehr zu einem Vollzuschuss, damit Studierende sich nicht mehr verschulden müssen.

Wie genau eine künftige Reform auch aussehen mag - Studierende wie Tabea Riemensperger sind dennoch froh, dass es das Bafög gibt: "Ich hätte sonst sicher nicht so unbeschwert und konzentriert studieren können."