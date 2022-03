Bäume und Moore als Klimaretter in Hessen

Auch im waldreichsten deutschen Bundesland sind viele Bäume durch Trockenheit und Stürme in den letzten Jahren kaputtgegangen. Bernd Wegener führt eine Gruppe Kinder und Jugendliche. Er leitet die Truppe an, wie sie am besten trockenen Fußes durchs Gelände kommt, unter dem wahrscheinlich Wasser aus dem Untergrund an die Oberfläche tritt.

Torf im Boden verzögert den Klimawandel

Wegener arbeitet als Revierförster im Forstamt Burgwald nordöstlich von Marburg. Es ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Hessens. Das Forstamt Burgwald ist eines der beiden hessischen Forstämter, wo evaluiert werden soll, wie der Klimawandel am besten verzögert werden kann. Dabei spielt auch Waldpädagogik eine Rolle. Wegener erklärt den jungen Besuchern, die zum "Naturschutzverband Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" gehören, wie das Ökosystem, in dem sie sich gerade befinden, funktioniert. Das Moor wird durch einen Grundwasserstrom feucht gehalten, dabei entsteht durch die Zersetzung von pflanzlichen Substanzen dunkelbrauner Untergrund, der Torf. Dieser bindet viel Kohlenstoff. Bleibt Torf im Boden, könnte das die Erwärmung der Erdtemperatur zumindest verringern.

Moore kühlen den Wald

Die Niedermoore im Burgwald sind sogenannte Durchströmungsmoore, die den Wald kühl und genügend Wasser am Rand der eigentlichen Moore im Boden halten. Bernd Wegener ist sichtlich froh, dass das in seinem Revier so ist, denn: "Ringsum die Wälder sehen noch richtig intakt aus. Die Fichtenbestände sind noch lebendig, während in anderen Bereichen, wo kein Moor in der Nähe ist, riesige Flächen kahlgeschlagen sind." Die Truppe macht sich daran, junge Fichten aus dem Boden zu ziehen, die sonst dem Boden zu viel Wasser entziehen würden.

Hessische Umweltministerin will Wiederbewaldung vorantreiben

Insgesamt umfasst die Waldfläche Hessens fast 900.000 Hektar, das sind etwas mehr als 42 Prozent der Landesfläche. In keinem anderen Bundesland gibt es so viel Wald. In Bayern sind vergleichsweise nur 36,9 Prozent der Fläche mit Wald bewachsen. Trotzdem hat die hessische Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen kürzlich eine deprimierende Bilanz gezogen: "Wir haben allein im Jahr 2020 8,4 Millionen Festmeter Nadel-Schadholz gehabt. In normalen Jahren würden nur 5 Millionen Festmeter Nadelholz eingeschlagen. Das zeigt, vor welcher katastrophalen Situation wir stehen." Mit mehreren hundert Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren private und kommunale Waldbesitzer unterstützt werden. Dabei soll der Wald klimasicher und nachhaltig als "Klimaretter" umgebaut werden. Priska Hinz: "Es muss die Wiederbewaldung aktiv vorangetrieben werden."

Waldboden soll bei Sturzregen mehr Wasser aufnehmen

Chef des Klimaschutz-Forstamtes Bergwald ist Eberhard Leicht, der in der kleinen Stadt Rosenthal mitten in dieser Region aufgewachsen ist, wo die Menschen seit Jahrhunderten in einer Art Symbiose, wie er sagt, mit dem Wald lebten. Mit Hilfe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Marburg versucht Leicht herauszufinden, ob es Möglichkeiten gibt, im Wald den Hochwasserschutz zu verbessern. Denn: Parallel zur Überschwemmungskatastrophe im vergangenen Sommer im Ahrtal hat es in der Burgwaldregion ebenfalls Starkregen gegeben. Das Wasser sickerte zu wenig ein, überflutete stattdessen umliegende Dörfer. Aus Fehlern will man lernen und mit dem Waldboden schonender umgehen. Eberhard Leicht: "Es ist auf jeden Fall so, dass der große Maschineneinsatz, vor allen Dingen im hängigen Gelände, dazu führt, dass über die Fahrlinien Wasser schnell abgeführt wird."

Ahorn und Kirschen sollen den Nadelwald ablösen

Man ist im Burgwald eher pessimistisch. Denn seit 2007 hat auch dort keine Grundwasserneubildung mehr stattgefunden. Das heißt die bestehenden Moore könnten weiter austrocknen. Man forstet deshalb systematisch auf. Zwischen die Nadelbäume werden Laubbäume gepflanzt, zum Bespiel Ahorn, aber auch Kirschbäume. Schritt für Schritt sollen sie die Nadelbäume ganz ablösen. Auch dabei geht es um den Aspekt Feuchtigkeit, wie Eberhard Leicht erklärt: "Die Idee, die dahintersteckt, ist, dass der Freilandniederschlag zu größeren Anteilen durch das Laub hindurchgeht und dann für die Versickerung im Boden zur Verfügung steht, als das beim Nadelwald der Fall wäre."