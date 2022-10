Bätzing und Koch: Aussprache nach Nazi-Vergleich

In einem persönlichen Treffen in Rom haben Bischof Georg Bätzing und Kardinal Kurt Koch ihren heftigen Streit der vergangenen Tage ausgeräumt. In einer Mitteilung der Deutschen Bischofskonferenz heißt es, Bätzing und Koch hätten "ihre Positionen ausgetauscht". Koch, als Ökumene-Beauftragter des Papstes eines der führenden Kurienmitglieder im Vatikan, habe alle um Verzeihung gebeten, "die sich durch den von ihm angeführten Vergleich verletzt fühlen".

Koch verglich Synodalen Weg mit Deutschen Christen

Der Schweizer Koch hatte vergangene Woche in einem Interview mit der katholischen "Tagespost" Parallelen gezogen zwischen dem aktuellen deutschen Reformprozess Synodaler Weg und hitlertreuen Christen im Nationalsozialismus. Konkret zeigte sich Koch irritiert darüber, dass neben anerkannten Quellen des katholischen Glaubens neue Erkenntnisse herangezogen werden sollten, um die Lehre anzupassen. Koch in dem Interview wörtlich: "Diese Erscheinung hat es bereits während der nationalsozialistischen Diktatur gegeben, als die sogenannten 'Deutschen Christen' Gottes neue Offenbarung in Blut und Boden und im Aufstieg Hitlers gesehen haben". Die 'Deutschen Christen' waren eine protestantische Strömung, die das Christentum an die rassistische Ideologie der Nazis anpassen wollte.

Bätzing reagierte mit ungewöhnlich scharfer Kritik

Bätzing als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, hatte auf diese Äußerung mit ungewöhnlich scharfer Kritik reagiert und Koch eine "völlig unakzeptable Entgleisung" vorgeworfen. Der Kurienkardinal habe sich, so Bätzings Ansicht vergangene Woche, "in der theologischen Debatte disqualifiziert". Mit einem darauffolgenden Brief sorgte Koch noch für weiteren Wirbel. Unter anderem schrieb der Ökumene-Beauftragte des Papstes, er müsse wahrnehmen, "dass Erinnerungen an Erscheinungen und Phänomene in der nationalsozialistischen Zeit in Deutschland offensichtlich tabu sind". Bätzing kritisierte, Koch habe mit diesem Brief alles verschlimmert, weil er den Eindruck erwecke, "in Deutschland würden wir uns nicht dem schrecklichen Erbe des Nationalsozialismus stellen".

Bätzing und Koch nach Aussprache in Rom versöhnt

Jetzt aber haben sich Bätzing und Koch in Rom versöhnt. In der heutigen Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz nach dem Treffen gestern heißt es: Koch habe Bätzing glaubhaft versichert, dass er mit seinem Vergleich nicht den aktuellen Synodalen Weg der Kirche in Deutschland gemeint hat. Ausdrücklich habe Koch in dem Gespräch mit Blick auf den Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland betont, "dass es ihm völlig fernliege, den Synodalen die schreckliche Ideologie der 1930er-Jahre unterstellen zu wollen". Bätzing und Koch sei nach dem Treffen klar, dass die theologische Debatte weitergeführt werden müsse, heißt es in der Mitteilung der Bischofskonferenz weiter.

Mit dem Synodalen Weg wollen die Katholiken in Deutschland Veränderungen in der Kirche anstoßen, unter anderem Frauen und Laien mehr Rechte einräumen und auch die katholische Sexualmoral reformieren. Im Vatikan wird dieser deutsche Synodale Weg kritisch gesehen.