Bätzing kritisiert "abstruse Ansichten" von Kardinal Müller

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Limburgs Bischof Georg Bätzing, hat sich von den Corona-Thesen des früheren Regensburger Bischofs Gerhard Ludwig Müller distanziert. "Ich teile seine Auffassung nicht und finde seine Wortwahl absolut unpassend. Das geht gar nicht", sagte Bätzing im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Unter Müllers wiederholt geäußerten Ansichten seien "abstruse Ansichten" dabei, "die Spaltung befördern". Demgegenüber sei es auch Aufgabe der Kirche, eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, indem jene gestärkt würden, die mit den Corona-Maßnahmen einverstanden seien, "damit sie die anderen, die Zweifel oder Ängste haben, überzeugen können".

Impfung als "Geschenk Gottes"

Auf der Homepage des Bistums Limburg ist entsprechend zu lesen, die Impfung gegen Corona sei ein "Geschenk Gottes". Man sei "dankbar", "dass die Medizin mehrere gut getestete und sehr sichere Impfstoffe anbieten kann". Entsprechend bitte man alle, bei denen keine medizinischen Gründe dagegensprächen, sich impfen zu lassen, "aus Nächstenliebe, aus Respekt vor der Welt, in der wir leben".

Der ehemalige Regensburger Bischof und bis 2017 als Präfekt der Glaubenskongregation tätige Kardinal Ludwig Müller verbreitete hingegen unlängst, hinter den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie stecke eine finanzkräftige Elite. "Leute, die auf dem Thron ihres Reichtums sitzen", sehen Müller zufolge "jetzt eine Chance, um ihre Agenda durchzusetzen".

Kardinal warnt vor "Great Reset"

Namentlich nannte er den Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, Microsoft-Gründer Bill Gates und den Investor George Soros. Auch verwies er auf Warnungen vor einem sogenannten Great Reset, also auf eine angebliche Verschwörung von Eliten zum Sturz der Demokratie. Er attestierte einen "Willen, die Gelegenheit zu nutzen, die Menschen jetzt gleichzuschalten, einer totalen Kontrolle zu unterziehen, einen Überwachungsstaat zu etablieren", so der 73-Jährige.

Sowohl die Konferenz Europäischer Rabbiner (CER) als auch der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung forderten die Kirche auf, sich von Müllers Thesen zu distanzieren. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erklärte, der Kardinal habe "klar antisemitische Chiffren bedient". Auch mehrere Politiker, darunter Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), kritisierten die Aussagen des früheren Bischofs von Regensburg.

Zuvor hatte in einer ersten Reaktion der Pressesprecher der DBK, Matthias Kopp, auf Twitter seine Verwunderung gegenüber den Äußerungen des Kardinals erklärt. Er gehe davon aus, Müller äußere sich "als Privatperson", so Kopp am Montag vor acht Tagen.