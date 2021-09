Tierischer Familienausflug: Bären auf dem Spielplatz

Eine Bärenmutter und ihr Junges haben sich auf einem Spielplatz in den USA amüsiert. Die beiden rutschten und tollten im Sand. Zuerst rutschte auf dem Schulspielplatz in Asheville in North Carolina Mama-Bär. Das Jungtier zögerte zuerst und nahm dann lieber die kleinere Rutsche. Die Mutter fing den jungen Bären auf.

Bären auf dem Schulspielplatz

Lehrerinnen hatten die spielenden Bären aufgenommen. Kinder waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Schule.