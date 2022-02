Baerbocks Ukraine-Besuch: Reizthema Waffenlieferungen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist heute zu einem zweitägigen Besuch in die Ukraine. In Kiew will sie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und ihrem Amtskollegen Dmytro Kuleba über die angespannte Lage an der Grenze zu Russland sprechen, wo Moskau nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten zusammengezogen hat.

Bei den Gesprächen könnte auch die Weigerung der Bundesregierung, Waffen an die Ukraine zu liefern, zur Sprache kommen. Für Montagnachmittag ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Baerbock und Kuleba geplant. Mit Spannung wird erwartet, wie Baerbock sich zu der jüngsten ukrainischen Liste mit Waffenwünschen äußert. Die Ukraine hat dem Auswärtigen Amt und dem Verteidigungsministerium diese Liste geschickt.

Baerbock besucht Frontlinie in der Ostukraine

Vor den Gesprächen will Baerbock in Kiew die Holodomor-Gedenkstätte besuchen, die an die Opfer der großen Hungersnot (Ukrainisch "Holodomor") von 1932 und 1933 erinnert. Bei der Hungersnot waren mehrere Millionen Menschen gestorben. Am Abend ist der Besuch eines Militärkrankenhauses in Kiew geplant, das maßgeblich von Deutschland finanziert wird.

Anschließend will Baerbock in den Osten der Ukraine reisen, wo am Dienstag ein Besuch der Frontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass geplant ist.

Ukrainischer Botschafter bittet um deutsche Defensivwaffen

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk rief die Bundesregierung vor dem Baerbock-Besuch erneut dazu auf, ihre Haltung zu Waffenlieferungen an sein Land zu überdenken. "Es kommt darauf an, dass uns mit Defensivwaffen geholfen wird und nicht nur mit schönen Worten oder Ratschlägen", sagte Melnyk.

Zudem müsse bald ein Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format einberufen werden. Deutschland und Frankreich beraten in diesem Rahmen gemeinsam mit der Ukraine und Russland. "Da hoffen wir, dass Bundeskanzler Scholz Putin buchstäblich zum Verhandlungstisch zurückzwingt", sagte Melnyk.

Bundeskanzler Scholz ist gegen Waffenlieferungen

Parallel zum Baerbock-Besuch ist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu seinem Antrittsbesuch in die USA gereist. Scholz zeigte sich in der Waffen-Frage am Sonntag hart.

"Die Bundesregierung hat seit vielen Jahren einen klaren Kurs, dass wir nicht in Krisengebiete liefern und dass wir auch keine letalen Waffen in die Ukraine liefern", sagte er. Mit Blick auf Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ergänzte Scholz: "Das hat schon meine Vorgängerin so gehalten, und das war richtig. Und das bleibt auch richtig."

Die Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour betonten in Statements die tiefe Verbundenheit mit der Ukraine im Konflikt mit Russland.