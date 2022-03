Baerbock kündigt neue nationale Sicherheitsstrategie an

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hält aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eine sicherheitspolitische Neuaufstellung Deutschlands für erforderlich. Grundlage soll dabei eine werteorientierten Außenpolitik sein. Es müsse darum gehen, Werte und Interessen gemeinsam zu verteidigen, sagte Baerbock in einer Grundsatzrede in Berlin, mit der die Erarbeitung einer neuen deutschen Sicherheitsstrategie eingeleitet werden soll.

Russlands Krieg als "geopolitische Zäsur"

Die Erarbeitung einer nationalen Sicherheitsstrategie ist bereits im Ampel-Koalitionsvertrag verankert. Nach Baerbocks Auffassung muss Deutschlands Sicherheitspolitik aber infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine ganz neu gedacht werden.

Der "völkerrechtswidrige Krieg" des russischen Präsidenten Wladimir Putin konfrontiere die Bundesrepublik "mit einer neuen sicherheitspolitischen Wirklichkeit", sagte Baerbock. Er sei eine "geopolitische Zäsur mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die europäische Sicherheit".

"Bündnisfähigkeit der Nato" entscheidend

Der Ukraine-Krieg zeige, "dass die Sicherheit von der Bündnisfähigkeit der Nato abhängt", unterstrich Baerbock. Deshalb müsse Deutschland innerhalb der Nato mehr Verantwortung übernehmen, so die Ministerin. Die "bisherige Stolperdraht-Logik", die durch militärische "Mindestpräsenzen in den baltischen Staaten und Polen signalisiert, dass ein Angriff auf ein Nato-Land ein Angriff auf alle ist", werde dabei nicht mehr ausreichen", sagte Baerbock.

Starke Ostflanke und nukleare Option gegen die "neue Bedrohung"

Das gesamte östliche Bündnisgebiet sei nun "einer neuen Bedrohung" ausgesetzt, dem müsse mit einer Verstärkung der Nato-Ostflanke Rechnung getragen werden. In den Ländern Südosteuropas müssten "Nato-Präsenzen" aufgestellt werden, zugleich müsse die "nukleare Abschreckung der Nato glaubhaft bleiben". Aus diesem Grund habe sich die Bundesregierung für die Beschaffung atomwaffenfähiger F-35-Tarnkappenjets entschieden. Baerbock forderte gleichwohl eine "ehrliche Debatte" darüber, "wie wir Voraussetzungen für Abrüstungsschritte schaffen können".

"Bei Fragen von Krieg und Frieden kann kein Land neutral sein"

Grundlage einer neuen deutschen Sicherheitsstrategie müsse sein, Werte und Interessen gemeinsam zu verteidigen, so Baerbock. Ziel sei, Außenpolitik "mit einem klaren Wertekompass in der Hand" zu gestalten. Der Schutz vor Krieg und Gewalt, die Sicherung von Freiheit und Demokratie und die "Sicherheit der Grundlagen unseres Lebens" seien die Eckpunkte dieses neuen Sicherheitsbegriffs, so Baerbock.

Russlands aggressives Vorgehen führe vor Augen: "Bei Fragen von Krieg und Frieden, bei Fragen von Recht und Unrecht, kann kein Land, auch nicht Deutschland, neutral sein", sagte die Grünen-Politikerin. Schon aus der deutschen Geschichte ergebe sich die Verpflichtung, "jenen zur Seite zu stehen, deren Leben, deren Freiheit und deren Rechte bedroht sind".

Abhängigkeiten müssen reduziert werden

Um Deutschlands Sicherheit zu stärken, will Baerbock auch wirtschaftliche Abhängigkeiten reduzieren. "Wir müssen uns unseren wirtschaftlichen Abhängigkeiten intensiv stellen", sagte die Ministerin: "Jetzt erleben wir, dass eine einseitige wirtschaftliche Ausrichtung uns gerade verletzlich macht." Auch die Lieferausfälle im Zuge des Ukraine-Kriegs würden "heftig" sein, Deutschland müsse unabhängig werden von fossilen Energieimporten, dürfe dabei aber nicht in neue Abhängigkeiten geraten.

Baerbock kündigte an, die neue Sicherheitsstrategie in den kommenden Monaten im Gespräch mit anderen Ressorts und dem Parlament zu erarbeiten. Auch Experten und zivilgesellschaftliche Akteure sollten dabei einbezogen werden.