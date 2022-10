Baerbock will Beziehungen zum Iran weiter einschränken

Wegen des harten Vorgehens der iranischen Behörden gegen die Protestbewegung im Land verschärft die Bundesregierung den Kurs gegen Teheran. Es könne "kein 'Weiter so' in den bilateralen Beziehungen" geben, teilte Außenministerin Annalena Baerbock in einer Presseerklärung mit. Die Grünen-Politikerin erklärte: "Tag für Tag verschlechtert sich die Menschenrechtslage in Iran, gehen die Sicherheitskräfte brutaler gegen die Frauen und Männer auf der Straße vor, die nichts anderes einfordern als ihre universellen Menschenrechte."

Baerbock kündigt weitere Maßnahmen an

Die durch Deutschland und seine europäischen Partner bereits auf den Weg gebrachten Sanktionen seien ein erster Schritt. Darüber hinaus kündigte Baerbock in der Mitteilung nun weitere Maßnahmen der Bundesregierung an, um auf die Lage im Iran zu reagieren.

Demnach sollen die ohnehin eingeschränkten Wirtschaftskontakte zum Iran weiter reduziert werden. Das beziehe sich auch auf noch bestehende Geschäftsbeziehungen iranischer Banken. Auch nationale Einreisebeschränkungen sollten verhängt werden.

Berlin setze sich außerdem für einen Sonder-Menschenrechtsrat in Genf ein und arbeite an einer "starken" Resolution der UN-Vollversammlung. Bis zur Einrichtung eines UN-Mechanismus würden überdies Nichtregierungsorganisationen bei der Aufgabe unterstützt, Beweise für Menschenrechtsverbrechen zu dokumentieren und zu sammeln.

Tausende Festnahmen bei Protesten im Iran

Auslöser der Protestbewegung im Iran war der Tod der 22-Jährigen Mahsa Amini. Der Fall hatte eine landesweite Protestbewegung gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie gegen das islamische Herrschaftssystem ausgelöst.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) wurde bei Versuchen der iranischen Sicherheitskräfte, die Protestwelle niederzuschlagen, bislang mehr als 130 Demonstrierende getötet. Tausende wurden festgenommen.

Außenministerin Baerbock erklärte in ihrer Pressemitteilung, die systematische Unterdrückung von Frauen und Minderheiten im Iran sei zwar nicht neu, erreiche im Moment aber eine "beispiellose neue Härte".