Baerbock: Westbalkanländer in die EU aufnehmen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Aufnahme der Westbalkanländer in die Europäische Union als Priorität der Bundesregierung bekräftigt. "In diesem Moment, in dem die europäische Friedensordnung so stark angegriffen wird wie seit Jahrzehnten nicht mehr", sei es entscheidend, alle Länder der Westbalkanregion in die EU zu bringen, sagte Baerbock am Freitag zum Auftakt der Westbalkan-Konferenz in Berlin. "Das ist eine Priorität für die deutsche Regierung."

Kooperation der Balkanstaaten untereinander

Baerbock trifft sich im Rahmen des sogenannten Berliner Prozesses mit den Außenministerinnen und -ministern vom Westbalkan; dieser Prozess soll die Annäherung der Balkanstaaten an die EU voranbringen. Bei dem Treffen geht es nach Angaben des Auswärtigen Amts insbesondere darum, konkrete Schritte zur Verbesserung der regionalen Kooperationen im Westbalkan zu erreichen, vor allem mit Blick auf die Schaffung eines gemeinsamen regionalen Marktes.

Baerbock: Geplante Abkommen "historische Schritte"

Baerbock sagte, die Länder des Westbalkans wollten ihre Differenzen überwinden und näher zusammenrücken. Die Grünen-Politikerin kündigte an, dazu seien drei Abkommen geplant. Die sechs Staaten hätten sich darauf geeinigt, Personaldokumente, Universitätsabschlüsse und Berufsqualifikationen gegenseitig anzuerkennen. "Dies sind historische Schritte, die das Leben der Menschen verändern werden.

Mit diesen Einigungen würde es den Bürgern möglich gemacht, die Grenzen der Region lediglich mit Personalausweisen zu übertreten, außerdem würden Universitäten akademische Abschlüsse der jeweils anderen Länder anerkennen sowie Arbeitgeber die jeweiligen Berufsqualifikationen.

Abkommen erleichtert Arbeiten und Studieren in Nachbarregionen

Mit den Abkommen könnten sich zum Beispiel junge Kosovaren und Bosnier ohne Visum besuchen, albanische Studierende mit Bachelorabschluss in Nordmazedonien weiterstudieren oder ein serbischer Architekt in Montenegro arbeiten. "Zusammengenommen machen diese Abkommen den Weg frei für einen gemeinsamen regionalen Markt der westlichen Balkanstaaten", sagte die Außenministerin.

Der sogenannte Berliner Prozess war von Deutschland 2014 unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel ins Leben gerufen worden. Er soll die sechs Balkan-Länder Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien näher zusammenbringen und gemeinsam für den Beitritt zur Europäischen Union vorbereiten. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte im Mai angekündigt, die Regierungschefs der Länder zu einem Gipfel Anfang November einzuladen.

mit Informationen von Reuters und dpa