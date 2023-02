Baerbock und Faeser sichern Erdbebenregion weitere Hilfe zu

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) waren kurz nach erneuten schweren Beben im südosttürkischen Krisengebiet eingetroffen. Sie wollten persönlich mit Betroffenen und Helfern sprechen und sich ein Bild von der Lage machen. Baerbock versicherte dabei, die Bundesregierung werde in ihrer Unterstützung auch dann nicht nachlassen, "wenn die Katastrophe und ihre Folgen in den Nachrichten von anderen Schlagzeilen verdrängt werden".

Deutsche Hilfe wird fast verdoppelt auf 108 Millionen Euro

Baerbock kündigte an, Deutschland werde die Finanzhilfe für die Opfer der Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet so gut wie verdoppeln. Die Bundesregierung stelle zusätzlich 50 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt stellt Deutschland damit seit den verheerenden Erdstößen vom 6. Februar 108 Millionen Euro für die Erdbebenopfer zur Verfügung.

Von den 50 Millionen Euro, die nun zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, sollen nach Aussage Bayerbocks 33 Millionen Euro Betroffenen in der Türkei zu Gute kommen, 17 Millionen Euro jenen in Syrien.

"Den Menschen wieder eine Perspektive geben"

Baerbock nannte das Ausmaß der Katastrophe mit fast 45.000 Toten in der Türkei und Syrien "schier unfassbar und extrem bedrückend". Bei ihrem Besuch in der türkischen Erdbebenregion nahe Syrien wollten Faeser und sie in Erfahrung bringen, wie sie ihren "Teil dazu beitragen können, den Menschen wieder eine Perspektive zu geben", sagte sie.

Faeser fügte hinzu: "Es zerreißt uns allen das Herz, zu sehen, welch unfassbare Verwüstung und welch unendliches Leid dieses Erdbeben in der Türkei und in Syrien verursacht hat."

Die Ministerinnen haben 13 Tonnen Hilfsgüter dabei

In Gaziantep besichtigten Baerbock und Faeser den für die Abwicklung von Hilfstransporten wichtigen Flughafen der Millionenstadt und übergaben 13 Tonnen Hilfsgüter an den türkischen Katastrophenschutz, darunter Zelte, Feldbetten und Schlafsäcke. Außerdem sprachen Baerbock und Faeser mit Mitarbeitern mehrerer Hilfsorganisationen und des Technischen Hilfswerks sowie des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe über die Herausforderungen bei der Abwicklung von Hilfslieferungen.

Danach fuhren die Ministerinnen in die am Epizentrum des Bebens vom 6. Februar gelegene Ortschaft Pazarcik etwa 20 Kilometer östlich von Kahramanmaras. Hier informierten sie sich in einer von türkischen Behörden errichteten Zeltstadt, die laut Katastrophenschutz Afad derzeit rund 1.700 Bewohner hat, über die Lage der Betroffenen.

Besuch in der Visastelle: Nachfrage bisher überschaubar

Zum Abschluss des Besuchs wollen die Ministerinnen am Dienstagabend in Gaziantep eine Visastelle in Augenschein nehmen, in der unter anderem vom Erdbeben betroffene Menschen Anträge auf Kurzzeit-Visa für Deutschland stellen können.

Die Bundesregierung hatte wenige Tage nach dem Erdbeben beschlossen, Opfern mit Angehörigen in Deutschland die Einreise mit für drei Monate gültigen Visa zu erleichtern. Das Auswärtige Amt teilte mit, dass bislang 96 Schengen-Visa im beschleunigten Verfahren erteilt und 15 Familienzusammenführungen beschlossen worden seien. Zuletzt war jedoch Kritik an den Anforderungen für Antragsteller laut geworden, zu denen ein gültiger Pass und ein biometrisches Foto gehören. Dies sei nach den Zerstörungen für viele Erdbebenopfer kaum erfüllbar.

Erneutes Beben: Region ist "kein sicherer Ort mehr"

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft das Erdbeben vom 6. Februar als "schlimmste Naturkatastrophe" in Europa seit einem Jahrhundert ein. Und die Region kommt nicht zur Ruhe: Während noch nicht alle Opfer der Katastrophe vom 6. Februar geborgen sind, hatten am Montagabend zwei weitere schwere Erdbeben die türkische Katastrophenregion Hatay und den Norden Syriens erschüttert.

Die Beben der Stärke 6,4 und 5,8 ereigneten sich rund 200 Kilometer südwestlich von Gaziantep. "Das Gebäude bewegte sich vor und zurück", beschrieb Mehmet Irmak aus Antakya den deutschen Ministerinnen die Erschütterungen. Die Region Hatay sei "kein sicherer Ort mehr".

Wieder Tote und Hunderte Verletzte

In der Türkei kamen bei dem neuerlichen Beben laut Katastrophenschutzbehörde mindestens sechs Menschen ums Leben, fast 300 weitere wurden verletzt. Drei der Todesopfer starben nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad, als sie in ihre Wohnungen zurückkehrten, um Habseligkeiten herauszuholen. Zwei Krankenhäuser in Antakya und Iskenderun mussten Medienberichten zufolge evakuiert werden.

Auf der syrischen Seite wurden nach den erneuten Beben mindestens 150 Verletzte in der Region Aleppo gemeldet. Einige bereits beschädigte Gebäude in der Türkei und in Syrien stürzten ein.

Hilfe für Erdbebengebiet: EU plant Geberkonferenz

Die EU plant für den 16. März eine Geberkonferenz für die Erdbebengebiete in beiden Ländern. Die Diakonie Katastrophenhilfe machte deutlich, wie dringend mehr Hilfe benötigt wird: Viele Menschen in den Erdbebengebieten seien "verzweifelt und auch wütend", weil in ihren Heimatorten immer noch keine Hilfe eingetroffen sei. Die Deutsche Bischofskonferenz rief zu einer Sonderkollekte für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien am 4. und 5. März auf.