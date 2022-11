Baerbock und Faeser kritisieren FIFA-Verbot der "One Love"-Binde

Nach dem Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde bei der Weltmeisterschaft in Katar gibt es weiter scharfe Kritik an der Entscheidung des Weltfußballverbands. Nun haben sich auch die Bundesaußen- und die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet.

Baerbock: Sportfunktionäre machen Fußball kaputt

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte, jedes Kind lerne in der F-Jugend, dass Fußball nur mit Fair Play und Vielfalt funktioniere. "Wenn internationale Sportfunktionäre das wegzensieren, dann machten sie den Fußball kaputt", warnte die Grünen-Politikerin am Rande ihres Besuches in der französischen Hauptstadt Paris zu dem Eklat um das "Eine Liebe"-Zeichen.

"DFB hat sich dem Druck der FIFA gebeugt"

Ähnlich dazu äußerte sich die Bundesinnenministerin. Nancy Faeser nannte im ZDF das Vorgehen des Weltfußballverbands "sehr befremdlich". Weitere Politiker wie die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Alt, kritisierten, der DFB habe sich dem Druck der FIFA gebeugt.

Bierhoff kritisiert "Drucksituation" für WM-Spieler

Die verlorene Kraftprobe mit dem Fußball-Weltverband belastet nach Einschätzung von DFB-Direktor Oliver Bierhoff auch die sportliche Vorbereitung der Nationalmannschaft auf den WM-Start gegen Japan. Der 54-Jährige sprach angesichts des Zeitpunktes des FIFA-Diktats von einem speziellen Druck, dem die Spieler ausgesetzt würden, die sich bei dem umstrittenen Turnier in Katar schwerpunktmäßig auf ihre sportlichen Aufgaben konzentrieren wollten. Kapitän Manuel Neuer und seinen Teamkollegen wird nun vielfach Charakterschwäche vorgehalten.

Die Strafandrohung der FIFA habe auch Kapitän Manuel Neuer überrascht und enttäuscht, berichtete Bierhoff, der den Weltverband attackierte. Die Entscheidung sei zeitlich "ganz bewusst" so gesetzt worden, kritisierte Bierhoff: "So eine Drucksituation, wohl wissend, dass sowohl Spieler als auch Trainer mit den Köpfen beim Spiel sind, es schwer ist, auch innerhalb der Gruppe eine Entscheidung zu treffen. Das ist echt traurig."

ARD-Experte Hitzlsperger spricht von "Machtdemonstration"

Der ARD-Fußballexperte und Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sprach am Abend von einer Machtdemonstration. Die Entscheidung habe ihn "sehr, sehr irritiert". Deutschlands Kapitän Manuel Neuer wird am Mittwoch beim Spiel gegen Japan nach der Androhung von Sanktionen nicht mit der "One Love"-Binde auflaufen.

ZDF-Kommentatorin in Regenbogenfarben im Stadion

ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann hat in der Debatte um die verbotene "One Love"-Binde bei der Fußball-WM in Katar ein klares Statement gesetzt. Die 58-Jährige saß bei der Partie zwischen den USA und Wales am Montagabend im Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rajjan mit einem schwarzen T-Shirt, auf dem ein Herz in den Regenbogenfarben gedruckt war, auf der Pressetribüne. Zudem trug sie an ihrem Arm eine dazu passende Binde, ebenfalls in den Regenbogenfarben.

FIFA hat Sanktionen angedroht

Die "One Love"-Kapitänsbinde der europäischen Kapitäne um Manuel Neuer hatte zum großen Zerwürfnis mit der FIFA geführt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte die FIFA die an der Kampagne für Menschenrechte und Vielfalt beteiligten UEFA-Teilnehmer stark unter Druck gesetzt und mit sportlichen Sanktionen gedroht. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die weiteren Verbände verzichten in Katar deshalb nun doch auf das symbolträchtige Stück Stoff. Der Entscheidung gingen intensive Beratungen der UEFA-Arbeitsgruppe mit der FIFA voraus.