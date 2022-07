Baerbock mahnt in Athen zu Geschlossenheit gegenüber Moskau

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Nato-Partner Türkei und Griechenland aufgerufen, ihre Streitigkeiten - etwa über Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer - im Dialog zu bereinigen. "Wir müssen Konflikte zwischen Nato-Partnern im Gespräch lösen", sagte die Grünen-Politikerin bei einem Presseauftritt mit ihrem griechischen Kollegen Nikos Dendias in Athen. Streit in den Reihen des Verteidigungsbündnisses sei genau das, was der russische Präsident Wladimir Putin wolle.

"Europäisches Lebensmodell" verteidigen

Baerbock warf Putin vor, er habe in der Ukraine einen unmenschlichen Krieg entfesselt. "Alte, Mütter, Väter, Kinder werden kaltblütig ermordet", sagte sie. "Putin muss daher jeden Tag weiter wissen: Unser Widerstand gegen seinen Unterwerfungs-Feldzug wird nicht nachlassen." Es gehe nicht nur darum, der Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen. "Wir behaupten auch unser europäisches Lebensmodell, unsere Freiheit, die Grundregeln unseres friedlichen Miteinanders auf unserem Kontinent."

"Griechische Inseln sind griechisches Territorium"

Der Aufruf zur Geschlossenheit werde deshalb auch ihre "Botschaft heute Nachmittag in Istanbul sein", sagte Baerbock zu ihrer geplanten Weiterreise in die Türkei. Dazu gehöre, gegenseitig die Souveränität zu respektieren, so Baerbock, die damit Partei für Athen ergriff: "Griechische Inseln - Lesbos, Chios, Rhodos und viele, viele andere - sind griechisches Territorium", sagte Baerbock. Niemand habe "das Recht, das in infrage zu stellen."

Athen kritisiert deutsche Rüstungsexporte an Türkei

Die Beziehungen der Nato-Mitglieder Griechenland und Türkei hatten sich zuletzt massiv verschlechtert. Ankara fordert die Demilitarisierung griechischer Inseln vor der türkischen Küste und stellt die Souveränität Athens über die Eilande in Frage. Auch schwelt seit Jahren ein Streit um Erdgasvorkommen im Mittelmeer.

Der griechische Außenminister Nikos Dendias kritisierte gegenüber Baerbock deswegen den Verkauf von deutschen U-Booten an die Türkei: "Mit diesen U-Booten ist die Gefahr groß, dass das Kräfteverhältnis im Mittelmeer aus den Fugen gerät", sagte Dendias. Die Türkei habe Griechenland zuletzt effektiv mit Krieg gedroht, es handele sich um ein Land, das die griechische Souveränität verletze und ein anderes EU-Land - Zypern - illegal zur Hälfte besetzt halte.

Griechenland bekräftigt Reparationsforderungen an Deutschland

Dendias bekräftigte zudem die Forderung nach Reparationen für im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Besatzern angerichteten Zerstörungen. "Ich möchte unterstreichen, dass das Thema der Reparationen Deutschlands für die griechische Regierung, aber hauptsächlich für die griechische Gesellschaft, offen bleibt", sagte er.

Baerbock hatte die grundsätzliche deutsche Ablehnung von Reparationsforderungen Griechenlands bereits am Donnerstag nach einem Besuch von zwei Gedenkstätten in Athen bekräftigt und erklärt, dass Deutschland diese Frage für rechtlich abgeschlossen halte. Nach dem Treffen mit ihrem Amtskollegen plädierte sie für ein "aufrichtiges Gespräch" über die Vergangenheit und zeigte sich zur sozialen und medizinischen Unterstützung von Überlebenden und zur Förderung von Solidaritäts- und Erinnerungsprojekten bereit.

Mahnung zur Einhaltung von Menschenrechten

Zu Berichten über Menschenrechtsverletzungen durch illegale Pushbacks an der EU-Außengrenze Griechenlands sagte Baerbock, es sei zwingend, dass an EU-Grenzen Menschenrechte eingehalten werden. Ein interner EU-Bericht wirft Griechenlands Behörden nach Informationen des "Spiegel" solche Pushbacks vor - also das Zurückdrängen von Flüchtlingen über die Grenze. Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex soll darin verwickelt sein. Am Vortag hatte Baerbock eine systematische Aufklärung der Vorwürfe gefordert.