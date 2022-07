Baerbock macht Weg frei für Rückgabe von Benin-Bronzen

Es herrscht feierliche Stimmung im Auswärtigen Amt in Berlin. Es wird gesungen, getrommelt und getanzt. "Ich bin berührt und aufgeregt", sagt Nigerias Außenminister Zubairu Dada. In diesem Moment werde Geschichte geschrieben. Dada ist gemeinsam mit einer Delegation extra für diesen Moment nach Berlin gereist. Die deutsche Regierung sei die erste europäische Regierung, die hinsichtlich der Rückgabe geraubter Kunst versuche, aus Unrecht Recht zu machen.

Absichtserklärung zur Rückgabe von Kunstwerken

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) haben am Freitag eine entsprechende Absichtserklärung zur Rückgabe der Kunstwerke unterschrieben. Die Bronzen stammen aus dem ehemaligen Königreich Benin, im heutigen Nigeria. Es soll der Auftakt sein für die Eigentumsübertragungen von mehr als 1.000 geraubten Kunstobjekten, die im Bestand deutscher Museen sind.

Baerbock nennt das den Beginn der Auseinandersetzung mit der eigenen kolonialen Vergangenheit. Dann übergibt sie symbolisch zwei Benin-Bronzen: der Gedenkkopf eines "Obas", wie in Nigeria Könige genannt werden und eine Reliefplatte mit Namen "König mit vier Begleitern", die einst die Wand des Palastes im Königreich Benin zierte.

Viele Exponate "auf Urlaub" in Deutschland

Stück für Stück sollen sämtliche Kunstwerke, die in Deutschland sind, an Nigeria zurückgegeben werden. Im Rahmen eines Austauschprogrammes sollen die Kunstwerke dann aber wiederum "in Deutschland Urlaub machen", wie Baerbock es bezeichnet. Das heißt: Die Bronzen werden nicht nur in dem eigens für die Rückgabe gebauten Museum in Benin-City zu sehen sein, sondern immer wieder auf Wanderschaft gehen.

Für Kulturstaatsministerin Roth ist Berlin genau der richtige Ort für die Rückgabe der Kulturdenkmale. Die Stadt, die im Jahr 1884 die Kongokonferenz ausrichtete und damit den afrikanischen Kontinent unter europäischen Dynastien aufteilte, macht den Auftakt zur kulturellen Wiedergutmachung. Dies sei der Beginn einer Zusammenarbeit, "die uns zeigen kann, was uns eint und wo die Schönheit der Unterschiede liegt", sagte Roth. Ihr nigerianischer Amtskollege, Lai Mohammed, erwiderte: "Deutschland hat heute viele Freunde in Nigeria gewonnen."

Der Weg kolonialer Raubkunst

Die "Oba" waren Anführer eines der mächtigsten Reiche Westafrikas. Seit dem 15. Jahrhundert betrieben sie Handel mit Europa. Erst mit den Portugiesen, dann mit den Niederländern und Franzosen, zuletzt kamen die Engländer. Sie handelten mit Pfeffer und Elfenbein, aber auch mit Sklaven.

Ende des 19. Jahrhunderts besetzten britische Kolonialtruppen die Hauptstadt und plünderten den Königspalast. Tausende der Kunstwerke des Palastes wurden gewinnbringend an europäische Museen verkauft. Vom Hamburger Kaufmann Justus Brinckmann ist bekannt, dass er die ersten Bronzen Ende 1897 erwarb und sie wegen ihrer ausgezeichneten künstlerischen Qualität auf einer Fachtagung ausgestellt hat.

Die Museen der Welt, die die Werke kauften, stellten sie entweder aus oder lagern sie seit Jahrzehnten in ihren Archiven. So gibt es Werke, die bis heute nicht präsentiert wurden. In Deutschland sind die umfangreichsten Sammlungen im "Linden-Museum" in Stuttgart, dem "Museum am Rothenbaum" in Hamburg, dem "Rautenstrauch-Joest-Museum" in Köln, dem "Völkerkundemuseum Dresden/Leipzig" und im "Ethnologischen Museum Berlin" zu finden. Diese fünf Häuser beteiligen sich bereits an der Eigentumsübertragung.

Bayern will Großteile der Raubkunst zurückgeben

Bayern hat vor knapp einem Jahr angekündigt, einen Großteil der geraubten Kulturgüter zurückgeben zu wollen. Das Museum "Fünf Kontinente" in München spricht von rund 50 Objekten, die zwischen 1898 und 1911 in den Besitz des Hauses gelangt sein sollen. Bei weiteren Werken muss die tatsächliche Herkunft noch geklärt werden. Auch im "Naturhistorischen Museum Nürnberg" wird geprüft, ob dort Kunstwerke aus dem einstigen Königreich lagern.

Wie lange wird schon über die Rückgabe gestritten?

Spätestens seit den 1970er Jahren fordern zahlreiche afrikanische Länder die Rückgabe ihrer Kunst. In den 80er Jahren entbrannte ein Streit zwischen den afrikanischen Herkunftsländern und europäischen Museumsdirektoren. Denn die Direktoren hatten damals beschlossen, ohne die andere Seite gehört zu haben, dass die Werke in Europa besser aufgehoben seien.

Was geschah 1897?

Eine Delegation, bestehend aus neun britischen Abgesandten und afrikanischen Trägern, war in Richtung des Palastes aufgebrochen. Dort wollten sie mit dem "Oba" über Änderungen in der Handelsbeziehung sprechen. Der lehnte ab und seine Gefolgsleute ermordeten einen Großteil der Gruppe. Daraufhin stürmten britische Kolonialtruppen 1897 die einstige Hauptstadt und plünderten den Palast. Der König überlebte knapp und floh ins Exil.

Die Bronzen – mehr als nur Kunst: Teil der Identität

Bronzen aller Art und Kunst aus Elfenbein hatten unterschiedliche Funktionen am Hof der "Oba". Sie dienten der Repräsentation, zeichneten Amtsträger aus und wurden bei höfischen und religiösen Zeremonien verwendet. Auf Reliefs werden beispielsweise Würdenträger in festlicher, anlassbezogener Kleidung dargestellt.

Die Lebensweise und Traditionen im Königreich Benin sind, wie bei vielen anderen afrikanischen Kulturen auch, kaum schriftlich dokumentiert. Sie wurden eher in Form von Kunstwerken, rituellen Praktiken und Erzählungen weitergegeben. Auch deshalb sind die Werke aus nigerianischer Perspektive bis heute von unschätzbarem Wert. Die Rückgabe steht für einen Museumsdiskurs im Wandel: Es wird begonnen, über historische Verantwortung und koloniales Unrecht zu reflektieren.