Baerbock lobt UN-Resolution gegen russische Annexionen

UN-Resolution starkes politisches Signal gegen Russland

In der Nacht hatten 143 der 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung in New York überraschend eindeutig für eine entsprechende Resolution gestimmt - fünf Länder votierten dagegen, 35 enthielten sich, darunter darunter China, Indien, Südafrika und Pakistan. Gemeinsam mit Russland votierten lediglich Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien gegen die Resolution. Der Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, gilt aber als starkes politisches Zeichen und legt die internationale Isolation Moskaus offen.

Zuvor hatten die USA sich bemüht, Südafrika und Indien, das historisch enge Beziehungen zu Russland hat, zu überzeugen, für die Resolution zu stimmen. Die indische Gesandte Ruchira Kamboj begründete die Enthaltung Indiens damit, dass "der gesamte globale Süden durch den Krieg erhebliche Kollateralschäden erlitten hat" und dass "dringende Probleme" in der Resolution nicht angesprochen würden.

UN-Resolution erklärt russische Annexionen für ungültig

Die am Mittwoch verabschiedete UN-Resolution verurteilt Russlands Annexion und erklärt sie für ungültig. Zudem wird der Kreml aufgefordert, die Einverleibung der teils besetzten Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson rückgängig zu machen. Ende September hatte Kremlchef Wladimir Putin die Annexion nach mehreren Scheinreferenden verkündet.

US-Präsident Biden spricht von "klarer Botschaft" an Moskau

US-Präsident Joe Biden sprach von einer "klaren Botschaft" an Moskau. Indes sagten mehrere westliche Staaten der Ukraine die Lieferung von Luftabwehrsystemen zu. Russland könne "einen souveränen Staat nicht von der Landkarte löschen", sagte Präsident Biden. "143 Nationen haben sich auf die Seite der Freiheit, der Souveränität und der territorialen Integrität gestellt", fügte er hinzu.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte, die Abstimmung zeige die internationale Einigkeit gegen Russland und bekräftigte, Washington werde die Schein-Referenden niemals anerkennen. Die Abstimmung sei eine "Erinnerung daran, dass die überwältigende Mehrheit der Nationen an der Seite der Ukraine steht", erklärte Blinken.

UN-Votum mit mehr Stimmen als noch vor sieben Monaten

Das Ergebnis war besser als die 141 Stimmen in der Vollversammlung für eine Verurteilung des russischen Einmarsches in die Ukraine im März. Vor gut sieben Monaten hatten bereits 141 Staaten für eine Resolution gestimmt, in der Russland zum "sofortigen" Abzug aus der Ukraine aufgefordert wurde. Bangladesch, Irak und Senegal, die sich im März enthalten hatten, stimmten am Mittwoch für die Resolution.