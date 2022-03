Verteilung von Flüchtlingen: Baerbock fordert Luftbrücke

Wie lassen sich Geflüchtete aus der Ukraine am besten verteilen? Eine Frage mit der sich aktuell der EU-Außenministerrat in Brüssel befasst. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock nannte vor dem Treffen konkrete Ideen: "Wir brauchen nicht nur Korridore vor Ort, aus der Ukraine heraus, sondern wir brauchen eine solidarische Luftbrücke." Außerdem forderte Baerbock, dass die Flüchtenden von der Außengrenze direkt in europäische Länder verteilt werden. "Jedes Land müsse Geflüchtete aufnehmen“, so die Ministerin. Es gehe nicht um einige Tausend, sondern um Millionen Menschen. Die Flüchtlinge müssten auch über den Atlantik hinweg verteilt werden.

Bis zu acht Millionen Geflüchtete erwartet

Baerbock erwartet zahlreiche weitere Kriegsflüchtlinge. "Ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst machen, dass bereits über drei Millionen Menschen geflohen sind, dass aber viele, viele weitere Millionen Menschen fliehen werden", sagte sie. Die Schätzungen gingen nun dahin, dass acht Millionen Geflüchtete aufgenommen werden müssten.

EU-Förderung für Ukraine soll aufgestockt werden

Die Außenministerin kündigte zugleich eine Aufstockung der Förderung der EU für die Ukraine an: "Wir werden die Finanzmittel zur Beschaffung von militärischen Mitteln auf eine Milliarde erhöhen, um deutlich zu machen: Wir stehen voll und ganz solidarisch an der Seite der Ukraine, wir stehen zum Schutz der Zivilbevölkerung in der Ukraine."

Baerbock prangert Kriegsverbrechen an

Die jüngsten Bilder aus der Ukraine seien "herzzerreißend", erklärte die Ministerin. Bei der gezielten Bombardierung von ziviler Infrastruktur wie Krankenhäusern und Theatern mit Zivilisten darin handele es sich klar um Kriegsverbrechen. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte das Vorgehen der russischen Streitkräfte scharf. "In Mariupol spielen sich massive Kriegsverbrechen ab", sagte Borrell.