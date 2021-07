Baerbock entschuldigt sich für "N-Wort" in Interview

Das Interview, in dem Baerbock das "N-Wort" benutzte, hatte ausgerechnet der Zentralrat der Juden mit ihr geführt. Es wird ab dem 1. August auf den Online-Kanälen des Zentralrats zu sehen sein.

Die Kanzlerkandidatin der Grünen berichtete auf Twitter, sie habe in dem Gespräch über Antisemitismus und Rassismus von einem Vorfall an einer Schule in ihrem Umfeld erzählt. Dort hätte sich ein Schüler geweigert, eine Bildergeschichte zu einem Arbeitsblatt zu schreiben, auf dem das "N-Wort" stand.