Baerbock bricht Auslandsreise ab – positiver Coronatest

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat nach einem positiven Corona-Schnelltest kurz nach Beginn ihres Besuches in Pakistan alle weiteren Termine abgesagt. Das teilte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christofer Burger, am Dienstag am Rande der Reise in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad mit. Ursprünglich wollte die Grünen-Politikerin nach ihrem bis Mittwoch geplanten Besuch in Pakistan nach Griechenland und in die Türkei weiterreisen.

Plötzlicher Geschmacksverlust

Burger sagte, Baerbock habe beim Mittagessen festgestellt, dass sie nichts mehr schmecke und daraufhin einen Corona-Schnelltest gemacht. Dieser sei positiv gewesen. Es habe in ihrer Familie am Samstag einen positiven Corona-Fall gegeben. Mit diesem habe sie aber wenig Kontakt gehabt und sich seither konsequent getestet. Auch am Dienstagmorgen sei ein Schnelltest noch negativ ausgefallen. "Alle weiteren Termine werden jetzt abgesagt", sagte der Sprecher.

Über das weitere Verfahren für die Rückreise werde man in den nächsten Stunden informieren, sagte der Sprecher weiter.

Scharfe Kritik an Taliban

Baerbock war zu Gesprächen mit ihrem pakistanischen Amtskollegen Bilawal Bhutto Zardari nach Islamabad gereist. In Pakistan hatte sie dazu aufgerufen, trotz des Krieges in der Ukraine die Menschen in Afghanistan nicht zu vergessen. "Wir stehen vor einer humanitären Katastrophe", sagte Baerbock mit Blick auf die Herrschaft der Taliban in dem Land. Frauen und Mädchen litten besonders unter der Politik der radikalislamischen Herrscher. Man dürfe die Menschen in Afghanistan nicht hungern lassen. "Aber alles andere als humanitäre Hilfe muss streng an Bedingungen geknüpft sein."

Lob für Gastgeber Pakistan

Lobend äußerte Baerbock sich über die Rolle Pakistans bei der Aufnahme von aus Afghanistan geflüchteten Menschen. Die Menschen in Pakistan hätten "großes Herz" bewiesen und schulterten "eine enorme Aufgabe". Deutschland sehe das und sei dafür dankbar.

Mit Blick auf frühere afghanische Ortskräfte der Bundeswehr oder anderer deutscher Institutionen sagte Baerbock, es sei ihr "ein persönliches Anliegen", dass diese Menschen "unseren Schutz verdienen". Pakistan sei in dieser Hinsicht bisher der "engste Partner" Deutschland, in den vergangenen Monaten seien mehr als 14.000 Menschen aus Afghanistan über Pakistan nach Deutschland ausgereist, um dort "ein neues Leben zu beginnen".