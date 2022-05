Bärbel Bas: Ukraine-Besuch als Zeichen der Versöhnung

Mit ihrem Ukraine-Besuch am 8. Mai setzt die zweithöchste Respräsentantin der Bundesrepublik zum Weltkriegs-Gedenktag ein starkes politisches Zeichen. Gemeinsam mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Ruslan Stefantschuk hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) in Kiew der Opfer des von Nazi-Deutschland entfesselten Zweiten Weltkriegs gedacht.

Beide legten am Grabmal des unbekannten Soldaten Kränze nieder. Dieses Gedenken sei für sie "sehr bewegend", sagte die SPD-Politikerin. Es sei ein großer Schritt, dass sie dies als Repräsentantin des Landes, das den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Gräueltaten zu verantworten habe, gemeinsam mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten tun könne.

"8. Mai dient der Versöhnung"

Dabei machte Bas auch deutlich, dass es um alle Opfer gehe – zuerst um die der Ukraine, aber auch um die Opfer in Russland, Polen, Belarus, in den baltischen Staaten und in den Staaten Mittel- und Osteuropas. Der 8. Mai diene aber auch der Versöhnung und darum forderte Bas, dass es in der Ukraine zum Frieden kommen müsse.

Umarmung und Dank für Bas

Auch dieser 8. Mai in Kiew trug zu einer Versöhnung bei. Denn nach den wochenlangen diplomatischen Querelen um einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) umarmte Ruslan Stefantschuk seine Amtskollegin bei der Begrüßung und dankte ihr für den Besuch.

Dass sie gerade an diesem 8. Mai in die Ukraine komme sei ein Zeichen der Solidarität Deutschlands mit der Ukraine und mit dem ukrainischen Volk, sagte Stefantschuk. Er dankte Bas auch ausdrücklich für den Bundestagsbeschluss zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine und für die Unterstützung seines Landes.

Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht zu Ende gegangen. Der Tag wird seitdem in vielen Staaten als die Befreiung vom Nationalsozialismus gefeiert.

Bas: Kriegstreiberei kompromisslos bekämpfen

Der Zweite Weltkrieg und das von Deutschen begangene Menschheitsverbrechen des Holocausts lassen nach den Worten von Bärbel Bas nur einen Schluss zu: "Wir müssen nationalistischen Hass, Antisemitismus und jede Form der Kriegstreiberei entschieden und kompromisslos bekämpfen. Der Friede in Freiheit ist das kostbarste Gut."

Umso mehr erfülle sie der brutale und völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands mit Entsetzen. Dieser müsse so schnell wie möglich ein Ende haben. Bas betonte: "Meine Solidarität gilt dem ganzen ukrainischen Volk in diesem brutalen Existenzkampf." Sie wolle mit ihrem Besuch in Kiew auch bekräftigen, dass Deutschland und seine Partner fest an der Seite der Ukraine stehen.

Bas verspricht Hilfe für EU-Beitritt der Ukraine

Nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sagte die Bundestagspräsidentin, sie habe Selenskyj zugesagt, dass der Deutsche Bundestag alle nötigen Verfahren beschleunigen werde, damit die Ukraine der EU beitreten könne. Beide seien sich einig gewesen, dass es am Ende des Krieges in der Ukraine keinen Diktatfrieden geben dürfe, sondern nur ein faires Friedensabkommen, so Bas.

Vom Krieg getroffene Städte besucht

Bas besuchte später den Vorort Butscha, wo nach dem Abzug der russischen Truppen mehr als 400 Leichen – teils mit auf den Rücken gebundenen Händen – gefunden worden waren. In einer Kirche wurden ihr Fotos davon gezeigt.

Bei einem Besuch im stark zerstörten Vorort Irpin zollte sie den ukrainischen Soldaten Respekt: "Wenn man diese Zerstörungen sieht, dann kann man kaum fassen, wie heldenhaft sie ihre Stadt verteidigt haben."

Diplomatische Verwerfungen um deutsche Besuche in der Ukraine

Um Besuche deutscher Politiker in der Ukraine hatte es wochenlange Diskussionen gegeben. Zwischen Berlin und Kiew herrschte Verstimmung, weil ein Besuch Steinmeiers in der Ukraine unerwünscht war. Scholz hatte die Ausladung als Hindernis für eine eigene Reise bezeichnet.

Steinmeier und Selenskyj räumten die Irritationen in einem Telefonat aus. Scholz kündigte daraufhin an, dass Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bald reisen werde. Ob Scholz die Einladung von Präsident Selenskyj für Montag annimmt, blieb am Wochenende weiterhin unklar.

Steinmeier spricht von "Epochenbruch"

Unterdessen verurteilte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin den "brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg" des russischen Staatschefs Wladimir Putin und sprach von einem "Epochenbruch". Dieser 8. Mai sei ein Tag des Krieges, so Steinmeier.