Bärbel Bas als Bundestagspräsidentin gewählt

Bärbel Bas ist zur neuen Bundestagspräsidentin gewählt worden. Die 53-Jährige erhielt bei der Wahl im neuen Bundestag 576 Stimmen, wie Alterspräsident Wolfgang Schäuble mitteilte.

In Ihrer Antrittsrede erklärte Bas, dass sie ihre Wahl durchaus als Zeitenwende empfinde. Sie sei erst die dritte Frau seit 1949, die in dieses hohe Staatsamt gewählt wurde. "Ruhmreich ist das nicht", so Bas. Die Verantwortung sei noch lange nicht gerecht auf alle Schultern verteilt. Auch daran wolle sie künftig arbeiten. Sie sei darüber das erste Kind der Stadt Duisburg, das ein solch hohes Staatsamt bekleide, erwähnte sie heiter weiter.

Inhaltlich verwies Bas mehrfach auf den sichtbar jüngeren und vielfältigeren neuen Bundestag. "Die Vielfalt ist eine Chance für uns alle. In diesem Haus aber auch außerhalb", sagte sie. Dieser in ganz verschiedenen Teilen der Gesellschaft verwurzelte Bundestag solle auch außerhalb des Parlaments auf die Bürger zugehen. Bas: "Jede und jeder Einzelne von uns steht für 'die Politik‘ und damit in der Pflicht, den Bundestag würdig zu vertreten."

Bas wirbt für verständliche Sprache

Mehrfach wies die SPD-Politikerin in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Bundestag sich gerade auch an die Menschen wenden solle, die sich von der Politik abgewandt hätten. Auch sie sind, wie Talkshow-Gäste, Twitter-User oder Interessenvertreter Teil der Gesellschaft. Daneben solle man auch die Mitte der Gesellschaft nicht aus den Augen verlieren, auch wenn diese sich nicht viel öffentliches Gehör verschaffe.

Daneben warb Bas offensiv bei den Abgeordneten für eine verständliche Sprache. Man solle sich nicht hinter Fachjargon oder Expertenmeinungen verstecken, sondern auch komplexe Themen in eine Sprache übersetzen, die in diesem Land gesprochen und verstanden werden. Dabei solle es vor allem im Bundestag respektvoll zugehen. "Wir sind nicht hier, einander persönlich zu bekriegen", so Bas. Hass und Hetze werde sie im Parlament zudem nicht als Meinung akzeptieren.

Zum Ende ihrer Rede bekräftigte Bas, was Alterspräsident Wolfgang Schäuble - dem sie als ihrem Amtsvorgänger ebenso dankte wie dem vor etwa einem Jahr verstorbenen Vize-Bundestagspräsident Thomas Oppermann (SPD) - in seiner Eröffnungsrede gesagt hatte: Eine Wahlrechtsreform müsse auf die Tagesordnung. "Jetzt aber wirklich", so Bas.

Erste Sitzung des 20. Bundestages

Einen Monat nach der Bundestagswahl tagt heute der neu gewählte Deutsche Bundestag erstmals in seiner neuen Zusammensetzung. Einen neuen Regierungschef gibt es damit aber erst einmal noch nicht. Solange sich keine neue Regierungskoalition gefunden hat, die Ampel verhandelt ja noch, bleiben Kanzlerin Angela Merkel und ihre Minister geschäftsführend im Amt.

Das Amt des Bundestagspräsidenten wird traditionell von der größten Fraktion des Bundestages ausgefüllt - in diesem Falle der SPD-Fraktion. Zuvor hatte die Union die stärkste Fraktion und mit Wolfgang Schäuble den Bundestagspräsidenten gestellt. Schäuble wird künftig keinen Posten mehr im Bundestagspräsidium einnehmen, die Unionsfraktion wird Yvonne Magwas als Vize-Präsidentin zur Wahl vorschlagen.

Bas seit 2009 im Bundestag

Im Vorfeld der Wahl von Bärbel Bas hatte es Diskussionen um eine gerechte Geschlechterverteilung im Staat gegeben. Das Amt des Bundestagspräsidenten gilt offiziell als zweithöchstes Amt im Staat, nach dem Bundespräsidenten und noch vor dem Kanzler. Wäre ein Mann in das Amt gewählt worden, wären die drei höchsten Ämter im Staate mit Bundespräsident Steinmeier und einem möglichen Kanzler Scholz von Männern ausgeübt worden.

Die SPD schlug schließlich Bärbel Bas für das Amt vor. Die 53-Jährige Bas stammt aus Duisburg, hat als Bürogehilfin sowie als Fachangestellte, Betriebswirtin und Personalerin bei Krankenkassen gearbeitet und war Betriebsratsmitglied. Seit 2009 sitzt sie im Deutschen Bundestag und war zuletzt SPD-Fraktionsvize für Gesundheit, Bildung und Forschung. Der breiten Öffentlichkeit dürfte sie wohl erst jetzt durch ihre Wahl zur Bundestagspräsidentin bekannt werden.