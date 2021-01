Kitas und Grundschulen bleiben in Baden-Württemberg vorerst zu

Die baden-württembergische Landesregierung hat die Entscheidung über die Öffnung von Kitas und Grundschulen erneut vertagt. Es seien acht neue Fälle von Virusmutationen bekannt geworden, unter anderem bei zwei Kindern in einem Kindergarten in Freiburg, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet der Nachrichtenagentur dpa. 21 Menschen in dem Kindergarten seien ebenfalls infiziert, nun müsse noch geklärt werden, ob es sich ebenfalls um die neuen Virusvarianten handele. "Wir wollen das abwarten", sagte der Sprecher.

Pressekonferenz kurzerhand verschoben

Ursprünglich wollten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) an diesem Mittwoch die Entscheidung verkünden, dass Kitas und Grundschulen schrittweise wieder geöffnet werden sollen. Angesichts der sinkenden Infektionszahlen im Land galt die Entscheidung als Formsache. Mit der Lockerung mitten im allgemeinen Lockdown hätte Baden-Württemberg, das in vielen Lebensbereichen einen strengen Kurs vorgibt, einen Sonderweg beschritten.

Kein Sonderweg in Baden-Württemberg

Die Ergebnisse zu den Ansteckungen mit den neuen Virusvarianten seien um 14.00 Uhr gekommen, erklärte Hoogvliet. Für kurz nach 14.00 Uhr waren Kretschmann und Eisenmann zum Gespräch über die endgültige Entscheidung verabredet. Schon am Dienstag hatte Kretschmann betonte, wenn sich die neuen, wohl aggressiveren Virusvarianten aus Großbritannien oder Südafrika im Südwesten verbreiteten, gebe es eine neue Lage. "Das kann zu drastischen Maßnahmen führen." Dann müssten auch Lockerungen wieder zurückgenommen werden. "Wir sind noch nicht über den Berg. Wir sind in der schwierigsten Phase der Pandemie."

Landesregierung rudert zurück

Die Kultusministerin von Baden-Württemberg Susanne Eisenmann (CDU) hatte zuvor der Wochenzeitung "Die Zeit" gesagt, sie habe eine andere Meinung als Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Frage, "ob man alle Schulen pauschal schließen müsse". Es sei zu verhindern, dass die junge Generation für die Schulschließungen büßen müsse.

Ähnlich hatte sich Kretschmann am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" geäußert. Opposition und Lehrerverbände hatten sich kritisch zum Öffnungsvorhaben geäußert. Eisenmann hatte schon im Dezember davon gesprochen, Grundschulen und Kitas im Januar "unabhängig von der Inzidenzlage" wieder öffnen zu wollen. In Baden-Württemberg wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt. Eisenmann tritt als CDU-Spitzenkandidatin gegen Kretschmann an.

Mutation auf dem Vormarsch

Die zunächst in Großbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B.1.351) nachgewiesenen Varianten gelten als hochansteckend. Nach Angaben des baden-württembergischen Landesgesundheitsamts sind beide Virusvarianten seit Ende Dezember im Südwesten in mehreren Kreisen vereinzelt nachgewiesen worden. Die Bundesregierung warnt, Menschen in Deutschland müssten sich auf eine verstärkte Ausbreitung besonders ansteckender Varianten des Coronavirus einstellen.