Babys von ukrainischen Leihmüttern warten in Bunkern

In der Ukraine warten derzeit zahlreiche Babys von Leihmüttern darauf, von ihren Eltern abgeholt zu werden. Wie viele Neugeborene wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine noch nicht geholt werden konnten, ist unklar. In einem Bunker in Kiew liegen zum Beispiel zahlreiche Kinder, um die sich derzeit Kindermädchen kümmern. Es sei beängstigend, auf all die wehrlosen Kinder aufzupassen, so eine Nanny.

Paar aus Deutschland holt Sohn in Kiew ab

Ein deutsches Paar nahm die gefährliche Reise ins umkämpfte Kiew auf sich, um ihren Sohn zu holen. "Es ist schrecklich, ganz schrecklich", sagt Heka. Nun wollten sie und ihr Mann Gerhard den Kleinen so schnell wie möglich nach Hause bringen, damit er in Sicherheit sei. "Vielleicht kann ich ihm später erzählen, was passiert ist. Wir haben unser Leben für ihn riskiert", so Gerhard.

Bezahlte Leihmutterschaft in Ukraine legal

Bezahlte Leihmutterschaft ist in der Ukraine legal, das Land hat sich als eines der weltweit günstigsten und reibungslosesten Orte für die Praxis einen Namen gemacht. Zwar ist in Deutschland die Leihmutterschaft verboten, bestraft werden Wunsch-Eltern, die ins Ausland gehen, und deren Leihmütter aber nicht.

Leihmütter in der Ukraine sind mit dem Kind, das sie austragen, nicht genetisch verwandt – ihnen werden ein Embryo oder mehrere Embryonen eingesetzt, die durch künstliche Befruchtung erzeugt wurden. Die Spermien beziehungsweise Eizellen können von den Wunsch-Eltern stammen, das Baby kann aber auch ganz andere biologische Eltern haben. Die Auftraggeber haben die Möglichkeit, eine Eizellenspenderin beziehungsweise einen Samenspender über Datenbanken auszusuchen.