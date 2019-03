Asbest im Babypuder? Johnson & Johnson muss Millionen zahlen

Das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson muss 29 Millionen Dollar, umgerechnet 25,6 Millionen Euro, an eine Krebspatientin zahlen. Das Babypuder der Firma, zu der auch die Marken Bebe und die Penaten-Creme gehören, habe beträchtlich zu der tödlichen Krankheit der Frau beigetragen, urteilte eine Jury eines Berufungsgerichts in Kalifornien heute.

Gesundheitsrisiken durch Asbest in talkumbasierten Produkten

Die Klägerin hatte das Babypuder und ein anderes talkumhaltiges Produkt in den 60er und 70er Jahren benutzt und bekam 2017 die Krebsdiagnose. Die Klage ist eine von vielen, die Krebs mit in talkumbasierten Produkten vorhandenem Asbest in Verbindung bringt. Demnach verheimliche Johnson & Johnson seit Jahrzehnten die Gesundheitsrisiken. Gegen die Firma laufen in den USA etwa 13.000 ähnliche Klagen.

Johnson & Johnson betont Sicherheit ihrer Produkte

Die Firma betont, ihre talkumbasierten Produkte seien nachweislich sicher. Sie hat aber eine Reihe von Prozessen verloren. Im vergangenen Jahr sprach eine Jury in Los Angeles einer Frau 25,7 Millionen Dollar zu. Sie hatte ebenfalls argumentiert, ihr Krebs sei auf das Puder zurückzuführen.