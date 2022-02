Baby aus Klinik entführt - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Weil sie ein Baby aus einer Klinik im Saarland entführt haben soll, befindet sich eine 38-jährige Frau in Untersuchungshaft. Ein Richter habe am Donnerstag Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihr vorläufig festgenommener Lebensgefährte sei wieder auf freiem Fuß. Die 38-Jährige soll am Mittwoch die Kinderklinik in Homburg mit einem Kittel betreten und sich als medizinisches Personal ausgegeben haben. Dabei soll sie den erst wenige Tage alten Jungen mitgenommen haben.

Motiv für Entführung unklar

Am Donnerstag fanden die Einsatzkräfte den vermissten Säugling in der Wohnung der Frau. Dort wurden sie und ihr 51 Jahre alter Lebensgefährte vorläufig festgenommen. Die 38-Jährige verletzte sich den Angaben nach vor der Festnahme selbst und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Eigene Kinder in Obhut des Jugendamtes

Die drei Kinder der Tatverdächtigen im Alter zwischen 4 und 14 Jahren seien dem Jugendamt übergeben worden. Außerdem hätten die Beamten einige Haus- und Wildtiere, die in der Wohnung der 38-Jährigen gehalten wurden, unterbringen müssen. Die Motive der Frau seien bislang unbekannt, sagte ein Polizeisprecher.