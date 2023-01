Babiš und Pavel in Stichwahl um Präsidentenamt in Tschechien

Enges Rennen bei der Präsidentschaftswahl in Tschechien: Nach Auszählung von 80 Prozent aller Wahlbezirke zeichnet sich eine Stichwahl zwischen dem populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babiš und dem ehemaligen Nato-General Petr Pavel ab. Babiš erhielt knapp 37 Prozent der Stimmen, Pavel kam auf knapp 34 Prozent, wie die tschechische Statistikbehörde meldete. Für einen Sieg in der ersten Runde hätte einer der Kandidaten auf mehr als 50 Prozent der Stimmen kommen müssen, was nun als ausgeschlossen gilt.

Ergebnis erst für den Abend erwartet

Die Wirtschaftsprofessorin Danuše Nerudová liegt nach diesem Zwischenstand mit rund 14 Prozent abgeschlagen auf Rang drei der insgesamt acht Kandidaten. Mit dem vollständigen Ergebnis wird erst am Abend gerechnet. Hochrechnungen oder Prognosen werden nicht veröffentlicht. Es zeichnete sich eine vergleichsweise gute Beteiligung von mehr als 67 Prozent der 8,3 Millionen Stimmberechtigten ab.

Sowohl Babiš als auch Pavel gelten eher als prowestlich als der aus dem Amt scheidende Staatspräsident Miloš Zeman, dessen zweite und letzte fünfjährige Amtszeit im März abläuft. Seit gestern konnten die Wählerinnen und Wähler über seine Nachfolge entscheiden. Während seiner Präsidentschaft hatte sich Zeman für engere Beziehungen zu China und vor dem Krieg in der Ukraine auch zu Russland ausgesprochen.

Ukraine-Krieg war auch im Wahlkampf Thema

Der Krieg in der Ukraine war auch im Wahlkampf von großer Bedeutung. Babiš hatte sich darin als Anwalt derjenigen präsentiert, die unter der hohen Inflation und den Energiepreisen leiden. Unter den Spitzenkandidaten ist der Milliardär allerdings ein Bremser für Ukraine-Hilfen. Er sprach sich für Friedensgespräche aus und lehnte weitere Waffenlieferungen ab.

Pavel befürwortet dagegen militärische Hilfen für die Führung in Kiew. Er warb für "Ordnung und Ruhe" und verwies auf seine Erfahrung als früherer Vorsitzender des Nato-Militärausschusses. Pavel rechnet nun mit einem harten Wahlkampf vor der zweiten Runde am 27. und 28. Januar: Babiš wisse nicht, wie man ohne Fouls spielt, sagte der 61-Jährige vor seinem Wahlkampfteam.

Der 68-jährige Babiš war erst vor wenigen Tagen in einem Prozess um EU-Subventionen freigesprochen worden. Beide vertreten eine europaskeptische und gegen Migranten gerichtete Haltung.

Präsident in Tschechien hat überwiegend repräsentative Aufgaben

In Tschechien führt der Präsident zwar nicht die Regierungsgeschäfte, gilt aber als einflussreicher Meinungsbildner. Er ernennt den Regierungschef, Richter, Notenbanker und hat ein Mitspracherecht in der Außenpolitik. Zudem kann er Gesetze einmalig an das Parlament zurückverweisen und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Mit Material von dpa und AFP.