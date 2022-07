Azubis gesucht: München eröffnet neues SHK-Ausbildungszentrum

Gut ausgebildete Sanitär- und Heizungstechniker werden so dringend gebraucht wie selten zuvor. Sie sollen die Energie- und Wärmewende durch den Einbau von modernen und die Optimierung von alten Heizungen vorantreiben. Das neue Ausbildungszentrum in München gehört zu den größten und modernsten seiner Art. Es soll einen wichtigen Betrag leisten, um den Fachkräftemangel in dem Bereich zu lindern.

Angebote für rund 1.000 Azubis

Rund 1.000 Azubis sollen hier jährlich ausgebildet werden. Hinzu kommt die Fortbildung von Fachkräften, die aufgrund der Energie- und Wärmewende dringend gebraucht werden. Die Aus- und Weiterbildung werde am Ende mit darüber entscheiden, ob es Deutschland gelinge, die Transformation zur Klimaneutralität zu schaffen, so Olaf Zimmermann, Obermeister der SHK-Innung München.

In dem neuen Zentrum werden unter anderem Kurse zu Wärmepumpen angeboten. Eine Technik, die derzeit in der Öffentlichkeit stark diskutiert wird, weil sie energiesparend ist. Allerdings eignen sich nicht alle Gebäude und Wohnungen gleich gut für einen Einbau.

Material- und Fachkräftemangel

Das Sanitär- und Heizungshandwerk hat zur Zeit so viel zu tun wie selten zuvor. Aufgrund von Gasknappheit sollen etwa bestehende Heizungen möglichst schnell optimiert werden. Gleichzeitig wird der Einbau effizienterer Anlagen vorangetrieben. Ein Verbot für den Einbau von Gasheizungen ist ab 2024 geplant.

Zu den Herausforderungen kommen Lieferengpässe und Materialmangel. Die andere große Hürde: der Fachkräftemangel. Der Geschäftsführer der SHK-Innung, Ralf Suhre, fragt: "Wie kriegen wir die Leute, um all diese Veränderungen, diesen Wandel, diesen Fortschritt auch überhaupt hinzubekommen?

Günstiger Wohnraum fehlt

Das neue Bildungszentrum soll dazu beitragen, Sanitär- und Heizungstechnikern eine zeitgemäße Ausbildung zu ermöglichen. Gleichzeitig forderten Vertreter des Handwerks heute eine Stärkung des Nachwuchses: etwa durch günstige Azubi-Wohnungen in Städten wie München.